Exclusiva | Exnovio de Noemí, desaparecida en Huelva: "Le advertí de que ese chico no era de fiar"

Continua la búsqueda del cuerpo de Noemí en Huelva. Cuatro personas han sido detenidas este jueves en la búsqueda de Noemí Villar Jiménez. El principal sospechoso, la pareja sentimental de la mujer desaparecida y conocido como 'El Morenito' , ha sido arrestado en Madrid. A esta detención se suman la de su padre, su hermana y una mujer de la que no han trascendido más datos.

Tras hablar en exclusiva con la familia del exnovio de Noemí, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hacerlo con el que fuese pareja sentimental de la desaparecida, que nos ha contado que advirtió a la mujer de cómo era 'El Morenito': "Estuvimos muy bien, fui muy feliz con ella y nos fuimos a vivir juntos hasta que ella se fue con este hombre. Se fue de aquí a primeros de abril, cuando le conoció a través de las redes sociales. Le dije que no se fuese, que intentábamos arreglar la situación y que me había enterado que ese chico no era de fiar", ha comenzado a contarnos.