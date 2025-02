Mohamed Houli fue el único superviviente de la explosión en la casa de Alcanar

Junts aprovecha para extender dudas y el PP abandona la comisión de investigación

Despliegue policial en el Congreso: comparece un terrorista de los atentados de Barcelona

Mohamed Houli Chemlal, que cumple condena en prisión por los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, ha acusado este jueves en el Congreso al CNI de dejar que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, montara la célula que terminó atentado en Cataluña.

"El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza", ha dicho al inicio de su comparecencia en el Congreso de los Diputados sin aportar pruebas. El PP ha abandonado la sala en señal de protesta, sin participar en el interrogatorio.

"Ya no tengo nada que perder"

"Lo digo ahora y no lo dije antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder", ha añadido Mohamed Houli, único superviviente de la explosión en la casa de Alcanar.

Los portavoces parlamentarios le han preguntado qué pruebas puede aportar para sostener esta acusación, que coincide con la conocida como teoría de la conspiración que también alentó el comisaro jubilado José Manuel Villarejo, a lo que ha dicho: "Las pruebas no las tengo que buscar yo".

La negativa a aportar pruebas sobre sus graves acusaciones ha sido afeada con dureza por buena parte de los grupos parlamentarios, al reprochar a Houli sus cambios de versión sobre esta cuestión. También han recordado que tanto el director del CNI en aquel tiempo, Félix Sanz Roldán, como el entonces mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, han rechazado esa teoría de la conspiración.

"Lo que me gustaría es que se buscara a quien dejó que el imán hiciera lo que quisiera", ha replicado ante las preguntas que ponían en duda su versión.

El terrorista ha comparecido en persona, alternando el español y el catalán, y esposado ante los diputados, obligando a un despliegue de policías armados en la sala. El presidente de la comisión de investigación ha explicado que el juez de vigilancia penitenciaria había autorizado este formato de comparecencia.

Junts aprovecha para extender dudas

La diputada de Junts Pilar Calvo i Gómez ha sido la única portavoz que ha aprovechado la comparecencia del terrorista para hacer preguntas extendiendo las dudas sobre la sentencia que juzgó el atentado del 17-A, invitándole a hablar en catalán, idioma que sabía que el terrorista entiende.

En este sentido, ha preguntado por las supuestas presiones sufridas por Mohamed Houli tras ser detenido o, incluso, si "alguien pudo explotar la casa de Alcanar desde fuera" y no por la manipulación del peróxido de acetona o 'madre de Satán'.

Aunque esquivo con la mayoría de parlamentarios, Mohamed Houli sí ha contestado a la diputada de Junts. "No directamente, pero terceras personas me presionaron para hacer estas declaraciones; me sentí como obligado a decir que la intención era atentar contra la Sagrada Familia", ha dicho, por ejemplo.

Luego ha contestado con varios "no lo sé" a preguntas sobre la supuesta desaparición de la furgoneta aparcada en la casa de Alcanar. "Dicen que no saben si está muerto o no, yo tampoco lo sé", ha señalado sobre Es Satty, dando pábulo a una de las principales teorías de la conspiración.

Mohamed Houli ha descargado la responsabilidad en Es Satty para captarles. "Éramos chicos bien integrados, nunca habíamos generado problemas a nadie", ha dicho, antes de que la diputada de Junts concluyera comparándole con su hermana para decir que ella es buena estudiante y "ejemplo de integración".

Alusión a las víctimas

El terrorista ha recordado sus conversaciones con otros integrantes de la célula yihadista, cuando a él le comentaron que el imán "quedaba con agentes" y que, según ha dicho, ya en aquella época "había la intención" de cometer un atentado. "Es todo sucio, un hombre que estaba en la cárcel por narcotráfico y de repente es imán", ha añadido.

Durante la comparecencia, varios diputados han hecho alusión a la falta de respecto a las víctimas del atentado terrorista. El de ERC le ha preguntado directamente qué les diría. "El dolor que sienten no puedo hacer nada. Era un chico joven, me comieron la cabeza. Ahora no sería capaz de hacer eso; dejémoslo así", ha contestado.

Todos los grupos, excepto Junts, han acortado sus preguntas e incluso alguno, como Sumar, ha renunciado a su turno de palabra afeando a Mohamed Houli que haya intentado aprovechar su comparecencia en el Congreso para "situarse como víctima" y no para "ayudar a la verdad".

PSOE: "Muy arrepentido no está"

También el PSOE ha criticado la actitud del preso, cuya presencia en el Congreso sólo ha sido posible con su voto a favor. Para el socialista David Serrada, Mohamed Houli ha desaprovechar una oportunidad de "aclarar cosas" como aspectos de su proceso de radicalización. "Me da la sensación de que muy arrepentido no está; ha demostrado que tiene cero credibilidad", ha concluido.

De su lado, Vox ha intentado interrogar al condenado sobre detalles de la preparación de los atentados, pero éste se ha negado a responder, provocando el hastío del diputado Juan José Aizcorbe, quien considera que la comparecencia de un terrorista que cumple condena es un "ultraje a las víctimas.

Antes de que Houli tomara la palabra y comenzaran las preguntas de los diputados, seis diputados del PP has abandonado la sala Prim en protesta por el "espectáculo" de permitir que un terrorista condenado participara en la comisión con el único objetivo de "dar satisfacción a quienes con sus votos permiten que Pedro Sánchez se mantenga en Moncloa".

