En concreto, Puente ha preguntado por las noticias publicadas en prensa sobre un chalet en Perú . A este respecto, Ábalos ha sostenido, como ya hiciera en la red social X, que efectivamente hay un terreno a su nombre en el país andino pero ha apostillado que es algo circunstancial: la fundación para el desarrollo a la que estaba destinado no podía registrarlo porque no tenía personalidad jurídica.

El ex líder socialista ha respondido que no recuerda haber estado en ninguno, de la misma forma que ha considerado inverosímil que haya estado en el Barrio de Salamanca, donde se ubica uno de los inmuebles mencionados.

El ex 'número tres' del PSOE ha confirmado que estuvo en el aeródromo madrileño y que subió al aparato pero no ha revelado con quién alegando que no lo recordaba. En un momento dado, la tripulación les obligó a bajar y Rodríguez quiso ir a un hotel pero le dijeron que no, ha relatado.