Victoria Rosell era delegada del Gobierno contra la violencia de género cuando ocurrieron los presuntos abusos sexuales

Ana Rosa, contundente: "A los partidos sí hay que pedirles que sean responsables y que no tapen algo tan vergonzoso como esto"

Ana Rosa, tras las denuncias a Monedero por presunto acoso sexual: "El punto violeta se convirtió en un agujero negro que se tragó las denuncias"

Esta semana, Sergio Gregori, el que fuera excolaborador de Pablo Iglesias y exdirector de Canal Red, hablaba sobre "comportamientos sexuales inaceptables por parte de Juan Carlos Monedero" a algunas compañeras según publicaba Javier Chicote en el periódico 'ABC'.

Los audios, emitidos en 'El programa de Ana Rosa', dejaban al descubierto supuestos acosos sexuales por parte de Juan Carlos Monedero cuando formaba parte de Podemos y trabajaba en la Universidad Complutense de Madrid: "Esto lo sé desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de baboseo. Tal y como me las contó suenan a agresión sexual. Babosea a chavalas y lo hace de forma sistemática como parece según rumores y no rumores. No sé si la llegó a babosear, pero se puso muy insistente y muy pesado en la fiesta de la primavera. Sabes que la llamaba a las 3 de la mañana y que la abrazaba por ahí y por allá".

Javier Chicote afirmaba en 'El programa de Ana Rosa' que estos supuestos comportamientos de Juan Carlos Monedero eran muy conocidos en su entorno: "A mí, cuando me mencionan lo de Errejón, también me mencionan a Juan Carlos Monedero. Esto no es una sorpresa. Cuando hice las llamadas pertinentes, ya todo el mundo sabía de qué iba la historia".

Los rumores sobre Monedero "no llegaron hasta la administración"

Las reacciones a los audios sobre Monedero han provocado infinidad de reacciones y una de ellas ha sido la de Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la violencia de género:

"Nosotros, como delegación del Gobierno contra la violencia de género tengo que decir que no llegó absolutamente ninguna información a nuestra administración (...) Aquí lo importante es comprender que la violencia sexual no es una cuestión de deseo sexual, si no una cuestión de poder (...) Hay que respetar el protocolo que las expertas defendemos y que no es otro que el de apartar al acusado de esa situación de poder en el que se encuentra y entonces la mujer se sentirá, seguramente, más preparada para denunciar".

Ana Rosa Quintana, durante la conexión con la exdelegada, ha puesto sobre la mesa una cuestión que ha provocado algunas diferencias entre la magistrada y la presentadora:

"El caso de Podemos es un caso excepcional porque este tema ha sido su bandera y es donde están saltando escándalos. A las mujeres no hay que pedirles que sean mártires, pero a los partidos sí hay que pedirles que sean responsables y que no tapen algo tan vergonzoso como esto durante tanto años".

Rosell ha respaldado el protocolo seguido asegurando que solo pueden empezar a tomarse medidas desde el momento en el que existen testimonios de presuntas víctimas, algo que no habría sucedido con Monedero: