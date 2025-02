España se desmarca de sus socios de la UE y no vetará peticiones de asilo de ningún país

Preguntada por la aplicación del pacto en España, del que no se conocen apenas detalles, y el posible incremento de retornos de solicitantes de asilo rechazados, Saiz ha señalado que esta cuestión será tratada en el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del Consejo de la Unión Europea.

Saiz ha añadido que "España no va a permitir ninguna norma que atente contra los derechos humanos o contra el ordenamiento jurídico" y ha defendido la posición del Gobierno "humanitaria" y "antagónica a otros países europeos que apuestan por "externalizar personas", ha subrayado, en referencia al modelo Meloni.

Ante este escenario, Saiz pone en valor el nuevo reglamento de extranjería, que, entre otros cambios, flexibiliza las vías de regularización a través del arraigo y establece que el tiempo que una persona ha esperado su resolución de asilo no compute para acceder al arraigo con el que conseguir los papeles.

Sobre qué personas es necesario "despejar" la vía del asilo, la ministra no ha dado detalles pero ha sugerido que "no es lo mismo una migración con lazos familiares en un país o lazos culturales, que personas que huyen porque su vida está en peligro por persecución".

Sobre la xenofobia contra la que pretende luchar este plan, Saiz ha asegurado que no cabe más "tibieza" y hay que elegir entre ser "racista o antirracista" . La ministra ha utilizado una metáfora que, según ha dicho, comparte con sus propios hijos.

"Si yo me voy a cortar el pelo y la persona no realiza el corte que yo quiero es inconcebible que se produzca un insulto racista; lo que no puede ser es que en un estadio de fútbol normalicemos que si un jugador o jugadora falla un gol, tengamos que recurrir a un insulto racista", ha explicado.