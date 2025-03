Sin embargo, el propio Cillán --que solo ha contestado a preguntas de su abogado-- ha aseverado que no tenía experiencia en el sector de los hidrocarburos cuando empezó a trabajar con Villafuel.

Según Cillán, no había ningún tipo de vínculo que no fuera una relación comercial entre Villafuel y las otras sociedades investigadas comercializadoras. Además, el investigado ha apuntado que Villafuel no estaba obligada a pagar el IVA de las ventas en su condición de operadora dentro del depósito fiscal porque, según ha apuntado, la empresa vendía en régimen suspensivo dentro del depósito fiscal.