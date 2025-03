En su testifical, a la que ha tenido acceso Europa Press, Rivas aseguró que la compraventa de ese inmueble fue efectuada por Leonor Pano, hija de Carmen Pano , la empresaria que aseguró haber llevado dinero en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz. El propio Rivas, además, situó a la propia Leonor como propietaria de Have Got Time, la empresa que adquirió ese chalet.

Cabe destacar que, según la Guardia Civil, esa sociedad estaba administrada por la propia Leonor Pano pero estaría verdaderamente controlada por Rivas. "¿Usted con Have Got Time no tenía ninguna capacidad de decisión?", le preguntó Fiscalía en su declaración. "Imposible, ninguna (...) Yo lo niego rotundamente porque incluso a veces ella me ha estado preguntando por temas comerciales y dirige su empresa perfectamente", contestó.