"Buenos días. Más solo que la Cenicienta. Así es como se sintió ayer Pedro Sánchez, que había convocado en Palacio para el baile a todos los príncipes de la comarca. El vals con cada uno solo duró media hora porque antes de las 12 todos le dieron calabazas. No es no. Sánchez probó de su propia medicina. Salvo el PNV, que se dejó en Moncloa un zapatito de cristal que no le sirve de nada. No es su número. Al presidente ese número le queda pequeño, necesita un 137, que son los votos del PP, pero Sánchez ni siquiera se los pidió. Un paripé en el que diluyó a Feijóo como un azucarillo en un café para todos entre los que estaba Bildu. Una hermanastra de armas tomar., ha arrancado la presntadora.