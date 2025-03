Agregaba después que hoy en día hay una conjunción de intereses partidistas y que ya no se prioriza el interés general de la población: "Un presidente del Gobierno que está ensimismado en sus problemas y en sus intereses y en su vocación decide mantenerse en el poder a cualquier precio. Podemos afirmar que evidentemente no solo es desigual el nivel de exigencia, sino que la moralidad en el ejercicio de la política, la ética mínima exigible a los que nos dedicamos a la política, ha saltado por los aires. "

"No es serio, no es riguroso lo que vimos ayer, no es racional que este momento tan crítico lo afrontemos con el peor gobierno posible. No tenemos un gobierno ni un presidente del Gobierno a la altura de las circunstancias porque todos sus socios están en contra de la OTAN, de la Unión Europea, algunos de ellos a favor de Putin, es un desastre", añadía después.