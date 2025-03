Sémper ha hablado de si Pedro Sánchez puede librarse de presentar presupuestos y al mismo tiempo no convocar elecciones anticipadas: "Lo que sabemos porque está acreditado y así nos lo han dicho el presidente y sus ministros es que están dispuestos a permanecer en el poder incluso sin poder gobernar. Un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y que no tiene ni unidad en el propio seno del Gobierno, que no tiene presupuestos y que está prorrogando los presupuestos de la legislatura pasada, que los presento un Gobierno diferente y que fueron aprobados por un Congreso diferente, son los presupuestos con los que Sánchez dice que va a tirar. Es una actitud evidente de amarrarse al poder a cualquier precio", ha comenzado analizando.