"Buenos días. Sin novedad en el frente. Ayer era el Día D en el Parlamento para salvar al soldado Sánchez, pero no recorrió precisamente Senderos de Gloria. Se fue como llegó. Sin aclararnos nada. Presentar los presupuestos es una pérdida de tiempo , pero se dedican a hacernos perder seis horas. La nada absoluta", comenzaba la presentadora.

Ana Rosa continuaba criticando la falta de presupuestos: "Solo muchas citas filosóficas que el presidente podría haber resumido en una: 'Solo sé que no sé nada'. El plan es que no hay plan . Ni fechas, ni cifras, ni armamento. Nada de nada. Sánchez ha pedido pagar a escote y Úrsula ha respondido que cada uno se paga sus consumiciones mientras el presidente busca calderilla en el forro del abrigo".

"Sin embargo insiste en que va a llegar al 2% y no recortará el gasto social. Quizás Sánchez obtenga el apoyo de sus socios. Pues no. Nada. El presidente tiene un puzle complicado en el que tiene que encajar el pacifismo en una guerra sin decir guerra. Un rompecabezas que ayer hizo a Sánchez parecer más noqueado que el mismo Mazón", ha continuado analizando.

Antes de finalizar, Ana Rosa ha añadido: "Como metáfora de país, sería un búnker sin presupuestos gestionados por un presidente que decía que no se puede gestionar un país sin presupuestos. Por eso mismo me quedo con una frase de Pedro Sánchez ayer en el Congreso en la que parece hablar de sí mismo: 'No podemos vivir al albur de los cambios de opinión'. Y se quedó tan ancho. Luego Sánchez cogió su fusil, rompió filas y se marchó corriendo, como en un remake de 'La gran evasión' " .