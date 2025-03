El PP lleva al Congreso y al Senado una iniciativa para "obligar" a Sánchez a presentar los PGE

"Presentar los presupuestos no es una posibilidad , es una obligación y es una obligación constitucional. Otra cosa es que el gobierno no tenga garantizados los apoyos para sacarlos adelante, pero su obligación es presentarlos", ha declarado Tellado, quien ha acusado al Ejecutivo de "incumplir de forma sistemática esa obligación".

"Son un Gobierno dividido. No están de acuerdo en nada, no están de acuerdo en el gasto en defensa, no están de acuerdo en si pertenecer o no a la OTAN, no están de acuerdo en si presentar Presupuestos o no", ha dicho, para añadir que esta semana han vivido una "semana berlanguiana" entre las vicepresidentas Montero y Yolanda Díaz con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).