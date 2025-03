La política de vivienda de 48 millones de españoles "y no la de Pedro Sánchez en La Moncloa", la que permita tener más posibilidades de conciliar "y no la política que desarrolla el hermano de Pedro Sánchez no yendo a trabajar a través del absentismo laboral", y las políticas del emprendimiento "y no la de cómo me aprovecho de mi posición de mujer del presidente para así tener un trato de favor", serán asuntos que se abordarán estos dos días, según Gamarra.