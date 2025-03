No obstante, el juez afirma en su providencia que Bolaños interpreta "de forma errónea" el citado precepto, pues en este caso "es obvio" que los hechos por los que tiene que declarar "no los ha conocido en razón de ese actual cargo" de ministro, sino cuando era secretario general de Presidencia y, por tanto, no es de aplicación dicho artículo.