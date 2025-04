Revilla, afectado ante la demanda de Juan Carlos I: "Me preocupa quedar como un calumniador"

Poco después de su comparecencia, Revilla ha hablado en exclusiva en 'El Programa de Ana Rosa'. Visiblemente afectado, el expresidente de Cantabria ha explicado lo que sintió al enterarse de lo sucedido: "Me preocupa quedar como un calumniador. Además, 50.000 euros me hacen un descosido", ha arrancado.

Sobre si puede el emérito demandar a más gente, Revilla ha dicho: "¿Por qué no demanda a Bárbara Rey o a Corinna y va a por Revilla. Yo tengo una decepción con este hombre cuando empieza a conocer estas cosas porque yo he apoyado al rey y he sido u un Juan Carlista. Yo me considero estafado cuando quien me representa no tiene un comportamiento ejemplar", ha terminado.