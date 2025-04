Tras conocer la noticia, Kike Calleja ha trasladado en 'Vamos a ver' la reacción del expresidente cántabro y es que el periodista ha podido hablar con Aurora, mujer de Revilla, que asegura que no conocían la noticia: "Me ha dicho que se encontraban grabando un programa de televisión y que no han recibido nada al menos hasta ayer que estaban en Cantabria".