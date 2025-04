La denunciante ha aclarado que borró ocho mensajes enviados a Errejón, en concreto sendas respuestas a publicaciones en redes sociales. "Respuestas, no hubo un chateo, no hubo nada. Ocho respuestas que mi anterior abogada me hizo eliminar. Ninguna que invitara a volver a ver a este señor durante dos años. Eso es lo único que se ha eliminado. La verdad que me arrepiento porque eran respuestas absurdas", ha reconocido.