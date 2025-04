El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dado al PSOE de plazo hasta antes de las vacaciones de verano para obtener resultados y avances concretos en cuestiones que están sobre la mesa de negociación en Suiza: "No ponemos una fecha, pero lo que es evidente es que esto no es indefinido".

"Si no es en mayo es a principios de junio, pero lo que no podemos hacer es decir 'Ya lo hablaremos en octubre'. No, de ninguna de las maneras", ha dicho en una entrevista a Europa Press, en la que ha reprochado a los socialistas que haya buenas intenciones, expectativas y promesas, pero no hechos.