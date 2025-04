Esel único pleno parlamentario en las Cortes Generales que se celebra en esta segunda quincena de abril, ya que no habrá ninguno esta semana ni la siguiente en el Congreso, ni tampoco ningún otro en el Senado hasta el 6 de mayo. Será además la única sesión plenaria en las Cortes durante el luto oficial en España por la muerte del papa Francisco.

No obstante, será el debate siguiente, sobre una moción no vinculante, en el que, sin embargo, el PP ha puesto el foco en este pleno: una iniciativa para instar al Gobierno a presentar un proyecto de ley presupuestaria para este ejercicio, aunque no obtuviera previsiblemente el apoyo parlamentario.