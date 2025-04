"No creo que sea razonable que en un país como el nuestro , tres horas y media después de un apagón , no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido, cuándo vamos a volver a tener luz y qué va a pasar", ha manifestado.

"No tenemos ningún responsable de la Administración General del Estado que esté coordinado"

El líder del PP ha explicado que desde su partido han "intentado" ponerse en contacto con el Gobierno "desde la una y pico de la tarde" que han tenido "constancia de que este apagón no era una cuestión puntual".

El líder del PP ha hablado de "improvisación", "racionalización de la información" y "falta de coordinación" con las comunidades autónomas. "No tenemos ningún responsable de la Administración General del Estado que esté coordinado con los presidentes autonómicos", ha denunciado.

Ha incidido en que ahora mismo no es esa la prioridad y ha lamentado l a imagen que se van a llevar de España los primeros ministros y las autoridades europeas que ya han llegado a la capital valenciana.

Ha lamentado que cuando le pregunten por lo que está pasando no puede darles explicaciones y ha admitido que "no es una situación cómoda". En su opinión, "no es el mejor momento para la imagen de España"