"A base de anunciar apocalipsis que nunca llegan, no llegará a ser presidente del Gobierno, seguirá usted sin serlo no porque no quiera sino porque no sabe", ha lanzado Sánchez en su turno de réplica durante su comparecencia en el Congreso para rendir cuentas tras el corte de luz de la semana pasada que tuvo al país sin suministro durante más de 10 horas.