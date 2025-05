Dice que son "una chorrada" y solo demuestran la confianza que le tenía el presidente

José Luis Ábalos mantiene conversaciones privadas con algunos periodistas y "no desmiente ser el filtrador" de los mensajes sobre Podemos

Compartir







El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha admitido este miércoles que guardaba los mensajes que cruzó durante años con el presidente Pedro Sánchez y ha dicho que se siente "dolido, incómodo" y "un mono de feria" por tantas filtraciones sobre su persona a raíz del caso Koldo, y que consintió la publicación de parte de estas conversaciones, en concreto las del año 2023.

Ábalos ha explicado que guardaba esos mensajes privados con el jefe del Ejecutivo porque quería escribir sus memorias e incluso asegura tener ofertas de tres editoriales. "Eso es historia de España, por eso los guardaba, no me imaginaba que iba a ocurrir toda esta pesadilla", sostiene.

En la misma línea, sostiene que él siempre ha tenido lealtad con Sánchez, pero se queja de que lleva 17 meses aguantando filtraciones y bulos contra él e insiste en que la Policía le vigilaba antes de que el Congreso aprobara su suplicatorio. Por tanto le da igual que le acusen de estar detrás de las revelaciones.

PUEDE INTERESARTE El juez del Supremo pide ayuda a WhatsApp y Google para intentar recuperar los chats y correos del fiscal general

Siempre ha tenido lealtad con Sánchez, pero lleva 17 meses aguantando

En otro momento de la conversación afirma sentirse "saturado, dolido" e "incómodo" y dice que está viviendo una "pesadilla" y además se queja de que nadie en el Gobierno ha tenido empatía con él: "Soy el mono de feria, la pelota a la que todos pegan, he aguantado muchas mentiras sobre el parador de Teruel, ahora el de Sigüenza, sobre el catálogo", indica el exministro, que considera que siguen "escarbando" porque no tienen "nada" contra él.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según explica, entregó una copia de los mensajes más recientes a una persona de su confianza relacionada con su defensa, dando a entender que permitió que acabaran publicándose. Aunque no ha revelado la identidad de esta persona, sí ha precisado que no se trata de su exasesor en el Ministerio, Koldo García, que también se encuentra investigado por varios delitos de presunta corrupción.

"No filtró nada"

Después en un mensaje publicado en su cuenta de 'X', Ábalos ha aclarado que no filtró "nada", sino que se limitó a "contrastar" la información que le llegó por parte de 'El Mundo'. "Cuando el medio que los ha publicado me pide contrastar los whatsapps de 2023, no me opongo a su publicación porque entiendo que son de carácter positivo y los reconozco como tal", ha explicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, ha hecho hincapié en que esos mensajes "demuestran que no es cierta la argumentación que usa la derecha y sus medios afines" de que Sánchez "ocultaba" las razones de mi su por mi gestión como ministro y que su incorporación en las listas del PSOE para las generales de 2023 "no se debía a una intención espúrea" de aforarle para protegerle, "sino a un reencuentro en el contexto de una nueva etapa del PSOE".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Se reían de sus filtraciones y ahora se escandalizan

Eso sí, se desvincula por completo de la publicación del resto de las conversaciones, en concreto las que se desarrollan durante el año 2021. En el verano de ese año Sánchez le destituyó como ministro aunque, según los citados mensajes, retomó el contacto con él poco después, en el mes de noviembre.

Ábalos subraya que todo el mundo se reía con las informaciones que afectaban a su intimidad y ahora se escandalizan ante estas nuevas informaciones. En todo caso, sostiene que los mensajes publicados por El Mundo son "una chorrada" y lo único que demuestran es la confianza que le tenía el presidente del Gobierno.