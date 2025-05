Asociación de víctimas de la DANA, tras su reunión en Bruselas: "Nuestro objetivo es que Mazón dimita"

Nuria Morán 14 MAY 2025 - 08:59h.

Mariló Gradolí, Presidenta de la Asociación de víctimas de la DANA, ha hablado en directo en 'La mirada crítica'

Metsola se compromete con las asociaciones de víctimas de la DANA a convencer a Mazón para que las reciba

Seis meses y medio después de que la DANA arrasase con las vidas de sus familiares y amigos, la Asociación de damnificados de la Horta Sud de Valencia se han sentido por fin escuchadas. Tras reunirse en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se han mostrado contentos con este encuentro y han pedido de nuevo la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana.

Todavía desde Bruselas y a falta de algunas reuniones antes de regresar a Valencia, Mariló Gradolí, Presidenta de la Asociación de víctimas de la DANA, ha estado en 'La mirada crítica', donde se ha mostrado positiva tras esta importante reunión: "El reconocimiento de sentirnos escuchados, de sentir nuestras peticiones y que se entienda que lo que se vivió en Valencia no puede volver a repetirse nunca", ha arrancado.

"Nos han recibido y han escuchado nuestras reivindicaciones", ha sentenciado poco antes de confirmar que van a preguntar el motivo por el cuál se les ha vetado ven las Cortes valencianas.

Mariló Gradolí, Presidenta de la Asociación de víctimas de la DANA, sobre Carlos Mazón: "No sabemos todavía dónde estuvo o qué estuvo haciendo, solamente sabemos que no estaba donde tenía que estar"

Sobre si esperan ahora poder reunirse con Carlos Mazón, Mariló Gradolí ha dejado claro que su objetivo no es este: "Nuestro objetivo y lo que estamos reivindicamos desde que supimos lo que pasó es que Mazón dimita. No puede estar al frente de la Generalidad Valenciana después de todo lo que estamos conociendo a través del Juzgado número 3 de Instrucción de Catarroja. No sabemos todavía dónde estuvo o qué estuvo haciendo, solamente sabemos que no estaba donde tenía que estar que era protegiendo a los valencianos y valencianas", ha sentenciado en directo.

La presidenta del Parlamento Europeo, la conservadora maltesa Roberta Metsola, también se comprometía este martes ante las asociaciones de víctimas de la dana a ponerse en contacto con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para pedirle que contacte con ellos y se interese por su situación, según han avanzado las propias agrupaciones.

En una reunión de aproximadamente media hora en la sede de la Eurocámara en Bruselas, los representantes de la Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, de la Associacio Víctimes Mortals DANA 29-O y de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València han trasladado a Metsola sus reivindicaciones pero también han denunciado que su "voz ha sido censurada en diferentes instituciones valencianas".