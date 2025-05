El estudio 'Adolescentes en crisis: Impactos de la DANA' señala que seis meses después de la tragedia, un 37% de los adolescentes tiene problemas para concentrarse en los estudios

Verónica sufre estrés postraumático tras no poder salvar a una niña en la DANA: "Se fue mirándome a los ojos"

Cuatro de cada diez adolescentes de la llamada 'zona cero' de la DANA del 29 de octubre ha visto bastante o muy afectada su salud mental. El trauma de lo que se vivió en Valencia ha generado que muchas niños y adolescentes revivan diariamente el sufrimiento y la angustia que padecieron durante las inundaciones.

Con 13 años, Javi ha conocido una emoción que supera al miedo. Después de varios meses, el adolescente verbaliza cómo fueron aquellos momentos en los que el agua no paraba de entrar en los portales, garajes y edificios de sus vecinos: "Yo estaba aterrorizado, se escuchaba a la gente pedir ayuda, la fuerza con la que venía el agua y con eso tenía suficiente para no querer ni mirar por la ventana...".

Elaia, por su parte, cuenta cómo se quedó en estado de shock cuando el agua del barranco se desbordó e inundó su localidad: "Yo no lloré ni nada porque no sabía qué me estaba pasando. De repente, veo que viene otra ola más grande y de repente llega todo...".

La riada revolvió la salud mental de los jóvenes y a día de hoy no esconden que siguen teniendo pesadillas: "Sueño que viene agua, viene agua y viene agua". Una situación que ha provocado que casi la mitad de los jóvenes entre 12 y 21 años han necesitado apoyo psicológico: "Me da escalofríos sólo de pensarlo, es que puede pasar en cualquier momento".

El informe señala que seis meses después de la tragedia, un 37% de los adolescentes tiene problemas para concentrarse en los estudios, además, muchos de ellos han visto afectada enormemente la continuidad y calidad educativa, puesto que más de la mitad de los centros escolares estuvo cerrado al menos un mes.

“Cuando pasó un mes, y ni eso, de repente dijeron que abría el instituto y claro, estaba muy enfadada porque pensaba, cómo voy a ir al instituto si no puedo ni apenas salir a la calle con todo lleno de barro. Estando todo tan mal, ir a clase se hacía raro”, ha contado Elaia Lacruz, que a sus 13 años vivió las inundaciones en primera persona en Massanassa.

Apoyo psicológico

Este estudio pionero revela que en muchos casos las chicas adolescentes sufren un impacto diferenciado. Entre las jóvenes de 17 a 21 años encuestadas se encuentran aquellas con más dificultades para concentrarse, las que han visto afectadas sus rutinas en mayor medida, y cuya vida social se está viendo más reducida (un 33 % queda menos con sus amistades, frente a un 27 % de los chicos).

Según el informe, basado en encuestas, entrevistas y grupos focales a más de 270 personas jóvenes de entre 12 y 21 años de Albal, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya y La Torre (Valencia), casi la mitad de los participantes ha necesitado apoyo psicológico en algún momento de los últimos seis meses, y han recurrido sobre todo a familia y amistades; de hecho, el 20 % se sigue sintiendo muy vulnerable como consecuencia de la experiencia vivida.

Además del impacto en su educación, un 42 % ha visto su hogar afectado de una manera u otra y un 48 % indica que los empleos de sus familias se han visto afectados por la riada.

“La DANA no solo destruyó hogares, negocios y calles. También detuvo los proyectos de vida, el acceso a derechos y la estabilidad de una generación entera, que ya se había enfrentado a otras crisis como la pandemia del COVID-19 que han suspendido sus vidas y su desarrollo. Es imprescindible tenerles en cuenta, escucharlos para que las acciones clave para la reconstrucción vayan en línea con lo que necesitan, pero también formarles y que sean más resilientes de cara a un futuro en el que la crisis climática se asienta como una realidad cada vez más tangible, también en España”, afirmó la directora general de Plan International en España, Concha López.

En las tareas de voluntariado y respuesta a la emergencia, la juventud ha jugado un papel clave: el 68 % ha participado o sigue participando en ellas. A pesar de su liderazgo en este sentido, la mayoría (58 %) desconoce las decisiones políticas municipales que se están tomando entorno a la DANA y la reconstrucción.

“Este informe pone sobre la mesa una realidad que no siempre se ve: las emergencias climáticas también generan emergencias sociales, educativas y emocionales. Y las chicas adolescentes suelen ser las más invisibilizadas. Es imprescindible escuchar sus voces y garantizar su liderazgo para que la reconstrucción no deje a nadie atrás y sea realmente efectiva”, añadió la directora en funciones de Programas Nacionales de Plan International, Nuria González, quien también moderó una de las mesas de debate durante la presentación del estudio.

El 47 % de los y las jóvenes encuestados considera que no se les está teniendo en cuenta en las decisiones de su municipio para la gestión de la recuperación.