Zapatero reacciona al informe de la UCO que señalaría a Santos Cerdán: "Confío plenamente en él"

José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado con Ana Terradillos sobre los mensajes de Ábalos, sobre la presunta investigación a Santos Cerdán y sobre su supuesta labor de mediador con Junts

Para el ex presidente del Gobierno, lo verdaderamente grave es el hecho de que "se haya filtrado una supuesta investigación a un diputado"

MadridJosé Luis Rodríguez Zapatero ha intervenido en 'La mirada crítica' en medio del revuelo causado por la filtración de los mensajes que presuntamente se intercambiaron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, unos mensajes sobre los que el ex ministro habría dado su consentimiento para que vieran la luz.

Y es que José Luis Ábalos no solo habría dado permiso para que se hicieran públicos esos mensajes, si no que habría además avisado de que "tiene más". ¿Considera el que fuera presidente del gobierno que esto es un chantaje a Pedro Sánchez y el resto del ejecutivo?

"Creo que estamos viendo que este es uno de los temas que ocupa espacio en la opinión pública, sobre todo para el Partido Popular que ve en los mensajes un campo de trabajo, pero yo más allá de esto me gustaría destacar que el presidente pasa bien el escrutinio de lo que son las conversaciones privadas. Yo no tengo ninguna constancia de que el señor Ábalos esté amenazando, pero de lo que sí que tengo constancia es de la actitud y la respuesta adecuada del presidente del Gobierno separando a las personas que tenían responsabilidad en el caso".

Zapatero "conoce y confía" en Santos Cerdán

Pero el tema de Ábalos y sus mensajes de texto no es el único sobre el que Rodríguez Zapatero ha opinado sin cortapisas en el programa de la mañana. El que fuera presidente del Gobierno ha reaccionado a la noticia que habla sobre un posible informe de la UCO que tendría como investigado al diputado socialista Santos Cerdán y que podría entregarse al Supremo en un plazo de "dos o tres semanas":

"Es una hipótesis que no contemplo, tengo plena confianza en Santos Cerdán, le conozco e insisto en que lo que nos debe preocupar de esta situación es que, si de verdad hay un informe de la UCO, se haya filtrado, y si no lo hay lo gravísimo que es que se dé una información de este tipo. Independientemente de todo esto quiero recordar que el señor Santos Cerdán es diputado y uno se sorprende de cómo se está gestionando toda esta situación. Estoy convencido de que la mayoría de estas cosas van a ser completamente efímeras".

El papel de Zapatero como mediador con Junts

Se ha hablado mucho sobre el presunto papel de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador entre el ejecutivo y Junts. Zapatero no niega esta labor y ha reconocido en 'La mirada crítica' que piensa seguir ayudando al Gobierno con diálogo y "con lo que sea necesario":

"Estas tareas exigen prudencia y discreción. Es conocido que apoyo al Gobierno, que apoyo al Partido Socialista y que quiero lo mejor para mi país. Cuando gobernaba Mariano Rajoy yo no me dedicaba a criticar al gobierno como sí hace ahora el Partido Popular. Si puedo ayudar al Gobierno con mi relación con Junts lo haré, yo nunca he negado que ayudo al Partido Socialista por ejemplo con el diálogo con otros partidos, y sinceramente creo que es una tarea a la que me debo, me hace sentir bien conmigo mismo y modestamente ayudo a mi país".