Nuria Morán 14 MAY 2025 - 10:28h.

'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Ione Belarra, secretaria general de Podemos

La reacción de Sánchez a la filtración de sus mensajes: "No hay preocupación, pero está disgustado"

Compartir







Los mensajes filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos han desatado una tormenta política que amenaza con afectar a buena parte de sus compañeros de partido y aliados.

En la nueva entrega de chats entre el presidente del Gobierno y el que fuera su ministro de Transportes, ahora imputado en el 'caso Koldo', Sánchez llama la atención a Ábalos para frenar las filtraciones de Podemos a los medios: "Hablad con estos tipos", dice. En otra conversación, pide opinión al exministro sobre la marcha de Pablo Iglesias que para él correspondía a un "sujétame el cubata".

Ante estas polémicas conversaciones, Ana Terradillos ha entrevistado en 'La mirada crítica' a Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Cuando la presentadora le ha preguntado qué pensaron al escuchar la presidente del Gobierno llamando "maltratador y necio" a Pablo Iglesias, la política ha respondido: "No me he sorprendido de estas filtraciones y creo que se enmarca en una guerra sucia mediática que en Podemos conocemos a la perfección. Si el PSOE no hubiese mirado hacia otro lado en el momento en el que se lo hacían a Podemos, creo que no estaríamos ahora viendo cómo se filtran mensajes privados del presidente del Gobierno. El PSOE lo que estaba intentando durante nuestra presencia en el Gobierno era frenar los cambios que proponíamos", ha sentenciado.

Ana Terradillos ha reaccionado a la respuesta de Ione Belarra: "Más allá de cargar contra el mensajero, algo que ustedes hacen de manera habitual...

Ante las explicaciones de Belarra, Ana Terradillos ha reaccionado: "Más allá de cargar contra el mensajero, algo que ustedes hacen de manera habitual y en lo que yo no entro en opinar si está bien o mal, lo que le quiero preguntar es si no le cabrea que Sánchez llame "maltratador" a Pablo Iglesias". "Ante lo que estamos es ante la filtración de unas conversaciones personales que me gustaría ver a mí si algunas de las personas que nos hacen estas preguntas, si pasarían cualquier filtro sus conversaciones personales", ha respondido.

pero Belarra tiene claro cuál es el verdadero trasfondo de estas conversaciones: "Al PSOE nunca le gustó tener a Podemos en el Gobierno y lo dijo el propio Pedro Sánchez muy poco antes de firmar el acuerdo de coalición con nosotros y lo demostró durante prácticamente los cuatro años que duró la legislatura", ha sentenciado.