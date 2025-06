Nuria Morán 02 JUN 2025 - 09:11h.

Patxi López asegura que desde el PSOE se tomarán decisiones sobre Leire Díez cuando se conozca "la verdad"

'La mirada crítica' ha hablado en exclusiva con la exconcejala del PSOE Leire Díez

El escándalo que cerca a Leire Díez sigue creciendo. Hasta en tres ocasiones se habría reunido la exconcejala del PSOE con Koldo García. Según 'The Objective, ella insistía en saber qué tenían los discos duros incautados por la UCO al exasesor de Ábalos sobre Sánchez, Cerdán y el propio Ábalos.

Estos encuentros se habría producido en Ferraz hace solamente dos meses. Sobre esto y todo lo publicado en los últimos días tendrá que dar explicaciones en la Comisión de Garantías esta semana en Ferraz. Su expulsión del Partido está cada vez más cerca. Presiones que viene también desde su socio de Gobierno y el PP quiere que sea ella la que de explicaciones en el Senado junto al expresidente de Correos porque hoy sabemos que estuvo al frente del voto por correo en las últimas elecciones generales.

Desde su tutela se encontraban más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de más de 9.400 personas. Ella continua defendiéndose y en un chat de militantes asegura que la verdad es solo una y saldrá a la luz.

Leire Díez: "¿Qué se puede haber manipulado en unas elecciones en las que el PP logró mayoría absoluta?"

Tras las informaciones publicadas en las que se asegura que Leire Díez tendría poder legal para validad el voto postal desde su cargo en Correos, 'La mirada crítica' ha podido hablar en exclusiva con ella, que lo desmiente todo: "No pueden demostrar que intervine en modo alguno porque no intervine en modo alguno, claro. Además, ¿Qué se puede haber manipulado en unas elecciones en las que el PP logró mayoría absoluta? De verdad", le ha dicho a nuestra compañera Irene Sanz. Además, Leyre Díez asegura que no tiene ninguna novedad sobre el expediente informativo que le ha abierto en Partido Socialista.