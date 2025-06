Nuria Morán 03 JUN 2025 - 09:26h.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura

Cunado el Gobierno de Pedro Sánchez pasa por uno de sus momentos más complicados, con numerosos escándalos salpicando a buena parte de sus integrantes, muchas son las dudas que surgen de cara a su futuro.

Para hablar de la agitada actividad política que sacude a nuestro país, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. Sobre si va a asistir a la conferencia de presidentes, ha declarado: "Tenemos que ver si el presidente del Gobierno acepta los asuntos que tienen que ver con los verdaderos problemas de los ciudadanos. Estamos deseando ir y poder poner sobre la mesa asuntos tan importantes como la necesidad de un nuevo plan energético".

Si en el orden del día no aparecen estas peticiones, María Guardiola tiene claro cuál sería la postura de su partido: "Lo que no puede ser es que el presidente del Gobierno de España esté constantemente pisoteando las instituciones y las normas. Hay un reglamento y hay que cumplirlo que responde a las necesidades reales de nuestros vecinos. Si no atiende esa solicitud, tendremos que acudir a los tribunales y pedir medidas cautelarísimas. Iremos a los tribunales, sí", ha sentenciado.

Sobre el aforamiento exprés del señor Gallardo y si esto beneficia al hermano de Pedro Sánchez, la presidenta de la Junta de Extremadura lo tiene claro: "Tiene un objetivo muy claro que es alargar todo lo posible un proceso judicial y arrastrar a que esa enjuiciado no solo el señor Gallardo, también otros imputados no aforados como el hermano de Sánchez. Esto es el culmen de la desvergüenza y estamos asistiendo a la degradación más absoluta del PSOE".

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura: "Me parece terrible que este país esté en manos de quien quiere acabar con él"

"Me parece terrible que este país esté en manos de quien quiere acabar con él, de un fugado de la justicia. Hay que acabar con esto cuanto antes y poner fin a esta locura que estamos viviendo", ha dicho María Guardiola tras la reunión de Puigdemont y Santos Cerdán con motivo de la reducción de jornada laboral.

Sobre la moción de censura planteada por Feijóo, la presidenta de la Junta de Extremadura ha sido clara: "¿Cómo voy a estar en contra de una moción de censura para acabar con este despropósito? Los que están apoyando al Gobierno son cómplices de todo lo que está pasando y lo que ha pedido Feijóo es que impere la sensatez y entre todos pongamos fin a tanta corrupción y a tanta desvergüenza".