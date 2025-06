Nuria Morán 10 JUN 2025 - 09:34h.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

El fiscal general del Estado, protegido por un estatus especial, rechaza dimitir y defiende su inocencia

El magistrado del Tribunal Supremo ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz ha anunciado que no dimite y ha defendido su inocencia, a pesar de la decisión del juez. El Gobierno defiende al fiscal general del Estado y su actuación a pesar de que el magistrado del TS lo pone a las puertas del banquillo.

Tras este nuevo escándalo, 'La mirada crítica' ha podido hablar con Mónica García, ministra de Sanidad, que nos ha hablado de este y de otros temas de máxima actualidad.

Mónica García, ministra de Sanidad, sobre su desencuentro con Isabel Díaz Ayuso: "No es normal que no me saludase, pero tampoco sería normal que ahora nuestros contactos se pusieran en contacto"

Tras ser preguntado por el apoyo de Compromís a Sumar en el último momento, Mónica García ha respondido: "Son cosas que se tratan en el grupo parlamentario y yo no estoy al tanto. Lo que sí que sé es que Compromís son unos socios imprescindibles y que están haciendo una labor imprescindible en la Comunidad Valenciana. Además, tenemos una relación maravillosa y fluida con ellos", ha explicado.

Sobre si ha tenido algún contacto con el equipo de Isabel Díaz Ayuso después de su desencuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ministras de Sanidad ha sido rotunda: "No y tampoco sería normal. No es normal que no me saludase, pero tampoco sería normal que ahora nuestros contactos se pusieran en contacto. Llevábamos saludándonos con normalidad desde siempre y mi actitud no ha cambiado, pero la suya sí. Seguramente su cambio se debe a que se siente más nerviosa y más acorralada porque se ha conocido que el Gobierno de Madrid tuvo responsabilidad de aislar las residencias de Madrid en la pandemia, seguramente para hacer negocios con ellas", ha sentenciado.

"Nunca en la vida la he llamado asesina y creo que ese santo cualitativo está en su cabeza. Tengo la hemeroteca a mi favor. La he pedido responsabilidad, pero jamás la he llamado asesina y ella lo sabe"; ha añadido Mónica García.

Antes de terminar su entrevista, la ministra ha dejado claro su apoyo al Fiscal General del Estado: "Rotundamente, sí. No sé si somos conscientes de la gravedad de acusar a un Fiscal General del Estado. Que sea el Supremo no significa que tengan pruebas y es un deterioro de las instituciones y es de lo que no se están dando cuenta todos los patriotas. Yo no acuso a nadie, solamente digo que no hay ni una sola prueba. Cualquier persona se lee ese auto y no hay ni una sola prueba", ha sentenciado.