Sandra Salinas 05 JUN 2025 - 10:39h.

Tras la irrupción de Aldama en su acto, Leire Díez anuncia medidas legales pero Aldama afirma que las imágenes demuestran que no agredió a nadie

Leire Díez, al "borde de un ataque de ansiedad" tras el 'asalto' de Aldama: "Va a denunciarle por acoso"

Leire Díez asegura que va a denunciar a Víctor de Aldama tras la irrupción en su rueda de prensa y él replicaba en directo en 'La mirada crítica'. Cree que las imágenes demuestran que no hizo nada y que quien fue víctima de una agresión fue él mismo.

“Hubo un momento que le tuve prácticamente encima”, se quejaba Leire Díez, asegurando que iba a dirigirse a la Policía Nacional a interponer una denuncia: "Me parece perfecto, cada uno tiene que hacer lo que crea correspondiente, pero ahí están las imágenes, no la he agredido, quien ha sido agredido he sido yo por el señor Dolset", replicaba el aludido.

En su irrupción en el acto, les dijo que no sabían lo que habían hecho y explicaba sus propias palabras: "Creo que llevamos desde hace mucho tiempo demostrando cosas, vuelvo a repetir esta señora que lleva actuando a sus anchas, haciendo lo que le da la gana desde hace mucho tiempo y ahora va por todos platós mintiendo... también quiero aclarar que no tengo ningún problema en hablar con ella y no tengo ningún problema".

Víctor de Aldama se siente amenazado por Leire Díez

"Me quiere callar sí o sí, que no entre en el programa porque no quiero hablar con ella no es así será porque ella ha pedido que no quiere hablar conmigo", se quejaba Aldama y recordaba que en los audios se dice "hay que callar a Aldama sí o sí", lo que para él es "una amenaza clara y muy concreta".

Pero ¿Ha tomado medidas legales? El aludido evitaba entrar en detalles, respondiendo: "Estamos haciendo lo que tenemos que hacer".

La entrevista de Leire Díez en 'La mirada crítica'

Leire Díez asegura que va a tomar medidas legales tras la irrupción de Víctor de Aldama en su rueda de prensa. Además, habla en su entrevista en 'La mirada crítica' de su reunión en Ferraz, de la información que entregó y que ahora está en manos de la Fiscalía. Además, insiste en que no recibe dinero ni de fondos públicos ni del PSOE, con lo que no sabe por qué tiene que dar tantas explicaciones.

Además, está convencida de estar ante una operación "absolutamente medida" para tapar otras polémicas basada en la técnica de la "tinta del calamar".