Pedro Sánchez ha evitado apoyar y defender a Santos Cerdán ante la "trampa" planteada por Feijóo que buscaba un respaldo publicamente sin existir acusación

Los socialistas defienden que Cerdán no necesita apoyo porque no hay una acusación formal contra el

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó expresar su apoyo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el Pleno del Congreso de este miércoles para no caer en la "trampa" planteada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según indican fuentes de Moncloa.

En la sesión de control de este miércoles en el Pleno del Congreso, Feijóo retó a Sánchez a respaldar públicamente a Cerdán, después de que varios medios le relacionen con adjudicaciones de obra pública, pero Sánchez eludió el lance y evitó cualquier mención a su colaborador.

No hay acusación formal

Según las fuentes consultadas, el Gobierno no está preocupado por la hipotética implicación de Cerdán y el hecho de que Sánchez eludiese el asunto no significa que haya perdido la confianza en el también diputado por Navarra, sino que quería evitar hacerle el juego al PP.

Los socialistas defienden a Cerdán y consideran que no existe ninguna acusación contra él. Por tanto no resulta pertinente apoyar a alguien sobre quien no pesa ninguna acusación formal y hacerlo podría dar lugar a sospechas sobre un comportamiento irregular.

Informe de la UCO

El rifirrafe entre Sánchez y Feijóo en la Cámara Baja se produjo al día siguiente de que la Guardia Civil llevase a cabo un registro del domicilio del exministro y mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos. Los agentes, por orden del Tribunal Supremo, buscaban pruebas de adjudicaciones irregulares de obras públicas.

Según indican varios medios, el informe de la UCO que dio pie a que el TS ordenase estas actuaciones --que está en poder del juez desde el pasado 5 de junio bajo secreto de sumario-- también relaciona a Cerdán con adjudicaciones presuntamente ilegales.

Cerdán afirma no tener "ningún miedo"

Feijóo le ha preguntado en dos ocasiones de manera expresa si respalda a Santos Cerdán "que ha vuelto a salir en los papeles de la UCO", ha lanzado. "¿Le avala o no le avala", ha cuestionado a continuación, sin obtener respuesta del jefe del Ejecutivo.

Posteriormente, en los pasillos del Congreso, el propio Cerdán se defendía negando haber participado en ninguna adjudicación irregular y señalaba que no tiene "ningún miedo" ni "nada de lo que defenderse". Además, aseguró desconocer si existía alguna actuación judicial o policial contra él: "No sé qué es lo que puede haber", indicó.

Quien sí le manifestó su apoyo fue la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, asegurando que mantiene "toda" la confianza en su compañero.

Críticas desde Génova

Desde 'Génova' han criticado este miércoles que el presidente del Gobierno haya evitado "por segunda vez" explicitar su apoyo a Cerdán en el Pleno del Congreso y lo han achacado a que ya sabe "lo que viene" con el informe de la UCO que está bajo secreto, según han señalado fuentes de la cúpula del PP.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha aludido al "registro de 10 horas de la UCO en la casa" del exministro Ábalos y ha preguntado expresamente a Sánchez si respalda a Santos Cerdán tras haber "vuelto a salir en los papeles de investigación de la UCO". "¿Le avala o no le avala?", ha interpelado, una cuestión que no ha obtenido respuesta por parte del presidente del Gobierno.

Fuentes del PP ha destacado que este miércoles Sánchez "ni siquiera ha defendido a Cerdán al nivel al que defendió a Ábalos al inicio" del llamado 'caso Koldo', algo que atribuyen a que "viene lo que viene" con el auto de la UCO, que "tiene sustento en conversaciones donde se reconocería el cobro de comisiones".

En 'Génova' han criticado además este miércoles que el Gobierno haya atacado al PP con casos pasados de presunta corrupción que afectaron al extesorero del partido Luis Bárcenas o a los exministros Rodrigo Rato o Jorge Fernández Díaz, y han recordado a los socialistas que el PP "pagó una factura judicial y política por la corrupción". "Esa asimetría es inaceptable", han indicado fuentes de la formación.

Sánchez se niega a responder a los medios

Los 'populares' han denunciado además que el jefe del Ejecutivo lleve "43 días negándose a conceder una sola pregunta a un solo medio". "Qué tiempos aquellos en los que comparecer por plasma era un escándalo para los medios de comunicación y para las asociaciones de periodistas", han indicado fuentes del equipo de Feijóo, recordando las críticas que recibió en el pasado Mariano Rajoy cuando se usó una televisión de plasma ante una reunión de la Junta Directiva del PP.

Además, el PP ha vuelto a poner el foco en los socios de Sánchez, a los que echa en cara que estén "tapando la corrupción" con su "silencio", según fuentes de la formación. A su entender, si están dispuestos a "aguantar serán tan responsables como él" y tendrá "consecuencias" para esos partidos en el futuro, según las mismas fuentes.