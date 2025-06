El informe de la Guardia Civil pone a Santos Cerdán como "tercera persona" en un esquema de corrupción con José Luis Ábalos y Koldo García

Informe de la UCO sobre Santos Cerdán, en directo: Pedro Sánchez baraja todas las posibilidades

Santos Cerdán se ha erigido este jueves en el epicentro de la actualidad política después de que hoy, tras conocerse al fin el informe de la UCO de la Guardia Civil que se llevaba meses avanzando. Demoledor para el PSOE y su actual número 3, la investigación sitúa al secretario de Organización socialista como una pieza clave y “la tercera persona”, según el juez, en un esquema de corrupción junto a José Luis Ábalos y Koldo García. En su investigación, la Guardia Civil, además, cree haber resuelto por qué fue cesado el exministro en 2021.

Según apuntan, Cerdán, que ha negado su participación en "ninguna" adjudicación de obra pública, presuntamente gestionaba y distribuía el dinero que conseguían de empresas para las que amañaban contratos públicos. Y ante ello, en el aire ya está una pregunta: ¿Lo sabía el presidente del Gobierno? La UCO hace una conjetura muy grave en este sentido: cree haber resuelto una incógnita clave de la era Pedro Sánchez: ¿Por qué cesó a Ábalos en 2021?

Según la Guardia Civil, fue por "percibir ingresos provenientes de empresas al margen del partido". La Benemérita concluye que el exministro salió del PSOE cuando en el partido supieron que recibía, textualmente, “ayudas económicas de empresas”.

Se trata así de un informe policial que es todo un punto de inflexión en la investigación, porque ya no hablamos de acusaciones de Víctor de Aldama y de testigos referenciales, sino de grabaciones aportadas, dentro del teléfono de Koldo García, en la que tanto éste como Cerdán y Ábalos hablan de adjudicaciones irregulares, de amaños de contratos y del reparto de centenares de miles de euros.

En este contexto, Santos Cerdán está citado en calidad de investigado de forma voluntaria el próximo día 25, imputado por los delitos de organización criminal y cohecho.

El informe de la UCO sobre Santos Cerdán redobla la presión del Gobierno de Pedro Sánchez

El coordinador, el que se encargaba presuntamente de repartir las mordidas era, según la UCO, y presuntamente, Santos Cerdán. Hablaba con Jose Luis Ábalos y Koldo y, este último grabó sus conversaciones, a las que ha tenido acceso la Benemérita.

Entre ellas, en una que se remonta al 21 de enero de 2021, Koldo le comunica a Santos Cerdán lo que José Luis Ábalos le ha dicho:

“Me comentó, dice, ‘pero vamos a ver, yo he recibido 450.000 de la primera tanda, (...) luego me dieron 70.000 que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son 570.000’. Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas”, expresaba Koldo.

Cerdán y él debatían sobre el dinero que quedaba pendiente por abonar al exministro Ábalos.

“Yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto”, señalaba Cerdán, a lo que Koldo respondía: “Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y....”

“¡Koldo! Que no quiero que hables de esto. Que no se habla”, interrumpía Cerdán.

Los audios de Cerdán y Koldo sobre presuntas obras públicas amañadas

En otro de los audios intervenidos queda en evidencia que las obras públicas amañadas eran varias y procedentes de distintas comunidades. En una de ellas, del 2 de febrero de 2022, aluden a unas en Murcia.

Santos Cerdán: “Que se la voy a dar. 550.000 eros”.

Koldo: “Sí, cierto”

S: “Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá...”

K: “No es así, es de, de Murcia”.

S: “De, sí, y Logroño me dicen ellos, y después lo que nos queda es lo de Sevilla”.

K: “No, ¿y lo de Barcelona?”

S: “550.000 y de ahí descontamos”, finalizaba Santos Cerdán.

Según el informe de la UCO, los audios demuestran que Koldo realizaba junto a José Luis Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debía a ambos, y que llegó un punto en el que Koldo discutió con Cerdán sobre algunos de esos pagos porque parece ser, añade el informe, que era el propio Santos la persona encargada de gestionarlo todo.

