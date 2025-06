Yaiza Acosta 13 JUN 2025 - 11:43h.

La UCO vinculó ayer en un informe a Santos Cerdán, uno de los hombres fuertes de Sánchez, con presuntas comisiones ilegales

Santos Cerdán dimitió de todos sus cargos y Pedro Sánchez compareció ante los ciudadanos para pedir perdón

Compartir







Víctor de Aldama ha visitado este viernes el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para tratar el terremoto que está sacudiendo al PSOE tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que vincula a Santos Cerdán con presuntas mordidas vinculadas a adjudicaciones de obra pública.

Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, dimitió de todos sus cargos y entregó su acta de diputado después de que la UCO entregara un informe al juez del caso Koldo en el que se le vinculaba con presuntas mordidas tras la adjudicación de obras públicas. Dicho informe describe a Cerdán como la persona que “gestionaba” los pagos en nombre de Koldo y Ábalos. Además, hay grabaciones que supuestamente registran todo ello, hechas por Koldo de conversaciones privadas entre Cerdán, Ábalos y él mismo.

Aldama: "Pedro Sánchez es el jefe, está clarísimo"

Aldama ha señalado a Pedro Sánchez durante su entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. Ha afirmado que Santos Cerdán, Koldo y José Luis Ábalos no podían organizar solos toda la trama: "Tienen que tener a alguien muy por encima de ellos. No me estoy refiriendo a nadie en concreto, pero ellos solos no actuaban". Luego ha sido más concreto: "El jefe es Pedro Sánchez, está clarísimo". Sobre la comparecencia que el Presidente dio ayer para pedir disculpas ha dicho: "Sale compungido, que le da mucha pena. Pero si él sabía absolutamente todo. Hablaba cuatro veces al día con Ábalos. Tiene entrevistas con Cerdán diciendo que pasaba 24 horas al día con él y que sabía todo de él, y ayer era como si no le conociera de nada".

El nombre del Presidente del Gobierno no aparece en las grabaciones que se han conocido, sobre lo que Aldama ha dicho: "Hay que pensar algo. Ellos eran los lacayos. En una banda organizada de narcotráfico, el jefe no toca los fardos. Pedro Sánchez daba órdenes, no tocaba el dinero y no se involucraba. Entiendo que luego no sé de qué manera le repartirían sus beneficios".

Aldama: "Zapatero es el jefe de Sánchez en la sombra"

Canal de Whatsapp de Telecinco

El empresario también ha tenido unas palabras para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante su entrevista en AR. "Aparte de decir que no me conocía, parece que se vino arriba. Como es el jefe de Sánchez en la sombra dijo más cosas de mí. Si este señor tiene algo contra mí, que explique por qué se montó en un avión privado mío de Caracas a Santo Domingo y se vino en el vuelo conmigo. Y ese famoso sobre por el que tanto pregunta la gente, sabe perfectamente lo que hay en ese sobre, que lo cuente. Eso no lo voy a contar yo". La presentadora le ha preguntado por su contenido, pero se ha negado a dar más detalles.

Pedro Sánchez pide perdón a la ciudadanía

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El informe de la UCO provocó la dimisión de Santos Cerdán, que sigue manteniendo su inocencia. Poco después compareció Pedro Sánchez. El Presidente del Gobierno se dirigió a los ciudadanos desde la sede del PSOE para pedir perdón por la presunta implicación de uno de sus hombres fuertes, en la trama de comisiones ilegales. Descartó la convocatoria de elecciones anticipadas y anunció que sometería las cuentas del PSOE a una auditoría externa.

La entrevista completa de Ana Rosa Quintana a Víctor de Aldama