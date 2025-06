Sandra Salinas 16 JUN 2025 - 11:48h.

"Me marché por consecuencia de las decisiones que él tomó respecto a mí", decía Zaida Cantera

Santos Cerdán reitera que es inocente: "Cuando tenga que hablar, hablaré. Dejadme ahora luchar por mi inocencia"

El informe de la UCO sobre Santos Cerdán, hasta ahora secretario de Organización del PSOE, ha provocado una auténtica tormenta política. Zaida Cantera, exmilitar y exdiputada socialista, visitaba 'El programa de Ana Rosa', desvelaba que se fue por las decisiones que tomó Cerdán con respecto a los avisos que ella le hizo y se mostraba especialmente dolida y crítica con los audios en los que Koldo y José Luis Ábalos hablaban de las mujeres.

"Sí", decía Cantera cuando Ana Rosa le preguntaba si sigue siendo socialista y del partido pero matizaba: "Hay que servir a la ciudadanía y con honradez, las leyes establecen claramente que el enriquecerse en el servicio público para uno mismo es corrupción".

La presentadora ponía de relieve que la situación se repite con dos secretarios de Organización y preguntaba a la exdiputada si hasta ahora no habían visto nada: "No me di cuenta hasta el último momento". Le define como una persona "cercana" que incluso le ayudó cuando llegó al partido: "En ningún momento tenía conocimiento de lo que estaba saliendo".

Sin embargo, tuvieron desacuerdos: "Eso no quita que tuviese comportamientos que incluso yo fui a transmitirle cuestiones éticas y morales que no me parecían correctas, él decía que iba a tomar mano y no se hacía nada", aseguraba.

Ana Rosa le preguntaba entonces si decidió irse "por Cerdán" y Zaida contestaba: "Me marché por consecuencia de las decisiones que él tomó respecto a mí (...) No pongo la mano en el fuego por nadie porque es algo que aprendí de mi etapa anterior".

Para Zaida, el caso de Cerdán es como el de alguien común con "una doble vida" pero Ana Rosa replicaba: "Se ha publicado desde hace mucho tiempo, a Ketty Garat le han machacado, humillado, desmentido y ha estado publicando estas informaciones desde hace mucho, otra cosa es que no quisierais verlo".

Zaida Cantera, indignada con la forma en que Koldo y Ábalos se refieren a las mujeres

Aunque Ábalos dijo ser feminista y estar en contra de la prostitución, en los audios le escuchamos con Koldo hablar de las chicas que 'eligen' para pasar la noche: "Tienes a la Ainara ¿Cómo es Ariatna? Que está recién, está perfecta", decía Koldo; "Carlota se enrolla que te ca***", decía en otro momento Ábalos; "pues la que quieras, o Ariatna y Carlota", respondía Koldo.

Para Cantera, declaraciones como estas sobre la mujeres son "deleznables" y le parece que "asqueroso" es un calificativo "humilde" para lo que se dice: "Es que se está comerciando, están sorteando a unas mujeres, están decidiendo como el que va y decide qué filete se va a comer".

"Me parece asqueroso de la misma manera que utilizar vídeos de carácter sexual de la vida de una persona, creo que no es una sociedad en la que nos tenemos que mover", continuaba diciendo.

Para ella, esto tiene que acabar con una "catarsis total y absoluta", pero ¿Quién la tiene que asumir? En las Fuerzas Armadas, perdonadme que me referencie, cuando te enseñaban liderazgo, te decían que la responsabilidad va asociada al líder y ni se delega ni se comparte, es asumible, tú puedes delegar en alguien que haga unas funciones pero la responsabilidad es tuya".

"Depende de cada persona cómo asumir esta responsabilidad y aquí hay muchos parámetros", continuaba diciendo y ponía ejemplos: "Tenemos ahí a Mazón, que no ha dimitido; Rajoy no dimitió... Cada uno tiene que ser lo suficientemente mayorcito como para saber cómo asumir las responsabilidades (...) Yo dimití, cada uno tiene que saber asumir sus responsabilidades".