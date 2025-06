La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el mes de septiembre lanzarán una batería de medidas contra el machismo

Última hora de la sesión de control, en directo: Gabriel Rufián ve a Pedro Sánchez "tocado" tras su reunión con ERC

Compartir







La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que su departamento llevará el próximo mes de septiembre al Consejo de Ministros una batería de medidas contra el machismo que incorporará un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución.

Al respecto, la ministra ha explicado en rueda de prensa que esas medidas permitirán "avanzar con paso firme" hacia la abolición "y hacia una mayor calidad democrática y feminista".

PUEDE INTERESARTE Gritos de "dimisión" de la bancada del PP a Pedro Sánchez en una agria sesión de control llena de insultos tras el estallido del caso Cerdán

El Gobierno impulsara un anteproyecto de ley para abolir la prostitución

Tras haber intentado legislar en esta materia a través de proposiciones de ley que no fructificaron, en esta ocasión la iniciativa partirá del Gobierno como anteproyecto de ley.

"Creo que hay que hacer de la necesidad virtud, creo que es el momento, puesto que esos audios nos ponen frente al espejo. Es el momento de reaccionar en todos los sentidos y con la mayor contundencia", ha dicho Redondo en relación al informe de la UCO y los audios de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán hablando de citas con mujeres que elegían.

PUEDE INTERESARTE Una amiga de José Luis Ábalos intentó ocultar un disco duro durante el registro de la vivienda del diputado en Valencia

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A ello también se ha referido hoy en el Congreso de los Diputados, durante una tensa sesión de control, María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, tras ser interpelada sobre ello por Cuca Gamarra, portavoz del PP en la Cámara Baja, quien le ha señalado: “Señora Montero, como mujeres: ¿Qué sentimiento, qué sensación le produce escuchar que Ariadna 'está recién, está perfecta'?. Eso, señora Montero, no es machismo. Usted sabe perfectamente que estas mujeres no llegaron a este país para conocer a un ministro. Ese no era su sueño. Sobre la explotación de mujeres por alguien que se sentó en el Consejo de Ministros tiene que adoptar responsabilidades políticas quien le nombró".

PUEDE INTERESARTE La UCO halla un documento que revela que Santos Cerdán poseía el 45% de una de las principales empresas de la presunta trama

Al respecto, Montero ha replicado: “Repugnancia y rechazo es lo que provoca a los militantes socialistas las declaraciones que hemos visto respecto a las mujeres”. Algo a lo que añadía: “Pero le digo una cosa, señora Gamarra: si se pone usted tan bravía en la defensa de las mujeres, ¿por qué no apoyan la ley de abolición de la prostitución que el PSOE trajo a esta Cámara? Hay que ser coherentes en política”, le espetó, señalando que "lo curioso es que el PP no sabe después de 10 años quién es M. Rajoy”.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.