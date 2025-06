Esperanza Buitrago 18 JUN 2025 - 09:21h.

Francina Armengol le pide a Alberto Núñez Feijóo que ponga orden en el grupo popular

Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso: "En mi organización la tolerancia contra la corrupción es absoluta"

Compartir







El presidente Pedro Sánchez ha decidido acudir a la sesión de control al Gobierno en el Congreso tras la caída de su número tres, Santos Cerdán. Tenía una cita en la ONU, que anuló. Sánchez ha respondido a las preguntas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se lo ha puesto fácil, y ha tenido que escuchar los gritos de "dimisión" de la bancada popular.

“La corrupción cero no existe pero la tolerancia con la corrupción sí. En mi organización la expulsamos, al contrario de ustedes”, ha afirmado el presidente del Gobierno en respuesta a Feijóo. “A usted le auparon a la presidencia del PP para tapar los casos de corrupción de Ayuso”.

PUEDE INTERESARTE Una amiga de José Luis Ábalos intentó ocultar un disco duro en el registro de su vivienda

"El que no es presidente porque no quiere, no presenta la moción de censura porque otros no quieren", le ha espetado el presidente al líder de la oposición. Feijóo le ha contestado con una advertencia: “Usted no defiende la moción por mi bien. No me faltan ganas, solo cuatro votos. Si aparecen no lo dudaré”.

El presidente del gobierno ha acusado al PP de repetirse con los casos de corrupción y ha recordado la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, a Juanma Moreno Bonilla que “expulsa a los interventores”; a Carlos Mazón o “Alfonso Rueda que mantuvo un consejero denunciado por agresión sexual”.

La presidenta de la Cámara llama al orden

En ese momento la presidenta de la cámara, Francina Armengol, ha llamado la atención a los diputados del PP, que han impedido hablar al presidente.

Al término de la intervención de Sánchez, los populares han interrumpido la sesión con los gritos de "dimisión" y Armengol ha pedido al presidente del PP que interviniera para llamar al orden a su bancada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado el presidente del Gobierno de estar “profundamente atrapado en una trama de corrupción” en alusión a sus palabras cuando dijo estar “profundamente enamorado de su mujer”.

“Es usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta estos años”

“¿Es verdad que le advirtieron que Santos Cerdán era un corrupto?”, le ha preguntado. “Es usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta estos años”.

“No tiene que salvar a los españoles de si mismos, sino de usted. Los españoles solo esperan su carta de dimisión. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?”, la ha espetado. “Ábalos fue el principio, Cerdán no es el final”, ha concluido.