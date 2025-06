"Me lo pidió Ábalos y se lo mandé al correo electrónico", dice Anaís de la grabación

Anaís, la mujer a la que Ábalos pidió sacar un disco duro escondido durante los registros de la UCO con el pretexto de sacar al perro

Anaís, la mujer que supuestamente habría intentado ocultar un disco duro en el registro de la UCO en la casa de José Luis Ábalos, dice sentir "miedo". Esther Sánchez, periodista de 'El programa de Ana Rosa', ha hablado en exclusiva con ella y afirma: "Hay otra cosa que no sabéis que yo me puedo meter en problemas".

Anaís es la persona que estaba con el exministro en su casa de Valencia cuando llegó la UCO para llevar a cabo un registro y quien habría intentado llevarse de allí un disco duro. "Me vi bastante jod***, pero es que yo no hice nada tampoco ¿Sabes?", decía a la periodista y añadía que tiene "miedo" de Ábalos.

A pesar de todo, han vuelto a hablar, es más, confiesa que ha estado otra vez en su casa: "No me dice nada ¿Cómo voy a estar tranquila? ¿Cómo voy a estarlo? Yo no sé cómo va a acabar esto tampoco ¿Sabes?"

Además, hay cosas que desconocemos y por las que Anaís cree que puede meterse "en problemas": "Tengo una grabación que me hizo grabar Ábalos por teléfono, me lo pidió Ábalos y se lo mandé al correo electrónico".

¿Qué relación hay entre Ábalos y Anaís?

En el plató de 'El programa de Ana Rosa', la periodista Esther Sánchez nos contaba que llevan varios días hablando con Anaís, explica que si está temerosa es porque "dice que sabe que tiene mucho poder" y que aunque limpia en la casa del exministro él también le decía "te quiero".

Es más, cuenta que cuando le hemos visto llegando en coche a su casa con mantas en el asiento de atrás era "ella" quien se escondía debajo. Pero ¿Tienen una relación? "Algo similar", respondía la periodista.