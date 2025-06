Yaiza Acosta 23 JUN 2025 - 11:48h.

El expresidente cree que Pedro Sánchez debe convocar elecciones

Mariano Rajoy, sobre el Gobierno de Pedro Sánchez: “Su único objetivo es resistir y el de sus socios es seguir extorsionando”

Pedro Sánchez impulsó hace siete años una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, amparándose en la corrupción que salpicaba a su partido en pleno caso Gürtel. Hoy, el líder socialista está viviendo una situación similar debido al caso Koldo, en el que se investiga a tres de sus hombres más cercanos: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Mariano Rajoy ha hablado desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ sobre el caso Ábalos, al que define como “un espectáculo lamentable”. Además, ha lanzado un aviso: “Nadie está libre de tener corrupción en sus filas y el que diga lo contrario miente como un bellaco”.

A pesar de todo, considera que lo que se vivió cuando él era presidente y cómo está afrontando el escándalo Pedro Sánchez no se parece en nada: “Yo no me dediqué a decirle a nadie y tú más, que es la única estrategia que se tiene ahora. Segundo, yo no me dediqué a arremeter contra la Guardia Civil, ni contra la Policía Nacional, ni contra los jueces y fiscales. Y nunca hubo un grupo que se dedicara a averiguar cosas de estos jueces y fiscales para ponerlos en situación complicada”.

Rajoy defiende la convocatoria de elecciones: “España necesita un cambio político”

Todo ello es una de las razones que esgrime Rajoy para pedir la convocatoria de elecciones, pero no la única. “La imposibilidad de gobernar obliga a que las cámaras se disuelvan. Parece que no interesa que los españoles opinen sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Mi posición es que España necesita una convocatoria electoral y un urgente cambio político”, ha afirmado.

Las últimas encuestas publican que la intención de voto al PP ha crecido mucho en las últimas semanas, pero seguiría necesitando a Vox para llegar al Gobierno. Sobre esto, Rajpy ha dicho que “a un extremista no se le puede oponer otro extremista” y defiende que la moderación “es la única salida posible”.

“Ahora estamos en la selva, hay una guerra por ver quién es más extremista y más energúmeno. España necesita moderación, sensatez y equilibrio. No creo que otra fuerza política que no sea el PP pueda hacer eso”, ha concluido.

