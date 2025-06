Bolaños ha expresado su "tranquilidad absoluta" ante la exposición motivada dirigida al Tribunal Supremo por el juez Peinado

El tenso interrogatorio a Félix Bolaños que ha motivado que el juez pida investigarle por malversación y falso testimonio en el caso Begoña Gómez

Compartir







El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado su "tranquilidad absoluta" ante la exposición motivada dirigida al Tribunal Supremo por el juez Juan Carlos Peinado para que sea imputado por malversación y falso testimonio en el caso de Begoña Gómez.

En una comparecencia en el Congreso, Bolaños ha manifestado su "confianza plena en la justicia" y especialmente en el sistema de recursos que puede revocar resoluciones que no se ajustan a derecho, como a su entender sucede con la solicitud del juez Peinado, de la que ha remarcado que "no contiene nada que me pueda preocupar" y que, a su juicio, contiene "errores de bulto".

"Es una buena noticia para la justicia que el Tribunal Supremo se pueda pronunciar sobre esta instrucción y sobre esta exposición motivada", ha añadido Bolaños, que está convencido de que adoptará "una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos", ha subrayado.

Bolaños ha insistido en que la resolución de Peinado no contiene nada que pueda preocuparle, aunque sí ha lamentado que pueda hacer daño a la imagen de la justicia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre los "errores de bulto", ha indicado que el juez dice que él declaró que fue Raúl Díaz, coordinador de Personal de Moncloa, quien nombró a Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Nunca lo dije", ha subrayado el ministro, quien se ha remitido al vídeo con su declaración como testigo para comprobarlo y a mirar también el decreto con la estructura del departamento para comprobar quién tiene la competencia para hacer esos nombramientos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ha insistido que, a día de hoy, no le consta ninguna actividad privada de Álvarez para la cátedra que codirigía Begoña Gómez y ha recalcado que la mujer nunca trabajó para la Secretaría General de Presidencia que él dirigía. "La señora Álvarez nunca dependió de la Secretaría General, nunca fue mi subordinada, nunca fui su jefe, nunca dirigí su actividad laboral", ha manifestado.

En este contexto, ha reiterado que está tranquilo porque la resolución de Peinado "no se sostiene por ninguna parte" y sus "errores de bulto" son fácilmente comprobables con el vídeo de su declaración.

Fue "absolutamente legal"

A preguntas de los periodistas, ha señalado que no le corresponde a él decir si el juez está prevaricando y ha vuelto a mostrar su confianza en el sistema de recursos. Mientras el caso sigue su curso, él seguirá trabajando "en cuerpo y alma" por reformar la justicia, ha añadido.

Bolaños se ha mostrado convencido de que la contratación de Álvarez fue "absolutamente legal" y siguió los procedimientos reglados y ha recordado que todas las esposas de los presidentes en democracia han tenido asistentes, algunas más de dos.

A su juicio, que cuenten con asistencia es algo "lógico" dada la cantidad de "compromisos institucionales, de llamadas, de emails, de cartas, de invitaciones, de actos, de conferencias, de todo tipo de obligaciones" que tienen por ser mujeres de presidentes del Gobierno.