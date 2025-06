María Chivite ha asegurado que es "una presidenta honesta" y que no tiene "nada que esconder": "No voy a agachar la cabeza"

UPN ha pedido su dimisión porque "ha robado a todos los navarros la confianza en una gestión honrada y limpia de lo público"

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha asegurado que es “una presidenta honesta” y que sobre ella “ni pesa ni va a pesar ninguna ilegalidad” porque no la ha cometido. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves, tras el informe de la UCO de la Guardia Civil, que va a "dar la cara siempre". "No voy a agachar la cabeza, no voy a huir porque yo no tengo absolutamente nada que esconder", ha indicado.

De esta forma se ha pronunciado en el pleno de control al Gobierno, muy marcado por el caso Koldo y las posibles implicaciones que pueda tener el socialista navarro Santos Cerdán, que ha protagonizado las críticas de la oposición por un lado y la defensa de la actuación del Gobierno por la parte de los partidos que lo apoyan.

La presidenta de Navarra asegura que no ha cometido "ninguna ilegalidad"

En concreto, así ha respondido a Javier García (PP), quien le ha advertido de que su Gobierno está “mirado con lupa, cuestionado y debilitado” por esta investigación y “posible gestión irregular” del Ejecutivo foral, “un proyecto agotado, tocado y hundido”.

“Soy una presidenta honesta y sobre mí ni pesa ni va a pesar ninguna ilegalidad, porque no la he cometido”, se ha defendido Chivite tras recordar que el informe de la UCO “no habla de ilegalidades cometidas en la Administración foral”, lo que contrasta con el hecho de que “el único partido condenado por corrupción en este país ha sido el PP”.

Aún así, ha defendido haber tomado medidas tanto en su partido como en el Gobierno, ámbito del que ha dicho responder en el Parlamento y donde han pedido auditorias de las obras públicas adjudicadas en tres ámbitos y han pedido personarse en la causa judicial, lo que se suma a los controles internos de la Administración foral.

El apoyo de su partido

UPN le ha pedido la dimisión en boca de Javier Esparza, porque "usted ha robado a los navarros la confianza en las instituciones, en una gestión honrada y limpia de lo público", porque en un proceso plagado de sombras ha adjudicado la mayor obra pública de la legislatura a su jefe y amigo", a una UTE "donde está la persona a la que le debe toda su carrera política", ha dicho sobre Cerdán.

Sin embargo, Chivite ha preguntado “por qué debo dejar el cargo si no he cometido ninguna ilegalidad" y ha considerado que dimitir sería hacer dejación de su responsabilidad", por lo que ha aseverado: "Voy a responder al mandato democrático de la ciudadanía. Mi conciencia está bien tranquila, no voy a agachar la cabeza ni a huir porque no tengo nada que esconder".

"Cuento con un partido que me apoya, con unos socios de gobierno que quieren seguir adelante, y con la paz y tranquilidad de no haber cometido ningún delito", ha subrayado.

Los primeros en encargar auditorías y en acudir al Tribunal Supremo

También ha respondido a preguntas sobre este asunto realizadas por EH Bildu y Geroa Bai, a quienes ha expuesto que la ley foral es "bastante exigente" en cuanto a las empresas y personas que ya tienen antecedentes judiciales para que no puedan optar a contrataciones, porque "nos interesa que el sistema funcione y no se cuestione".

"Y por ello hemos sido los primeros en encargar auditorías y en acudir al Tribunal Supremo", ha dicho para añadir que la Cámara de Comptos ha asumido la petición e iniciará los trabajos de fiscalización del contrato de obras del antiguo Archivo General y los jardines de acceso al Palacio de Navarra.

Además, el Gobierno hará una evaluación externa que ponga el foco en posibles conflictos de intereses con profesionales externos del ámbito de la auditoría.