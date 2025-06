Sandra Salinas 26 JUN 2025 - 11:04h.

Anaís narra en primera persona cómo vivió el registro de la UCO y cómo le pillaron cuando Ábalos le dio el disco duro

Anaís confirma que Ábalos le pidió sacar el pendrive durante el registro y afirma: "Tiene dos teléfonos porque tiene miedo a que le escuchen"

Anaís, amiga de José Luis Ábalos, ha hablado en exclusiva con un equipo de Unicorn y, entre otras cosas, habla del registro que vivió de la UCO en casa del exministro. Cuenta cómo él le dio el disco duro para que lo escondiera, cómo le pillaron... Pero también aborda las conversaciones de Pedro Sánchez que se filtraron y culpa a Ábalos de que se hicieran públicas.

¿Cómo fue el registro de la UCO en casa de José Luis Ábalos?

"Él me despertó, me dijo que le había llamado la UCO para que le abriera la puerta y me encontré a un montón de guardias civiles en casa", empezaba contando Anaís acerca del registro que llevó a cabo la Unidad Centra Operativa de la Guardia Civil en la casa de Valencia del exministro.

En aquel momento, se fue hacia la perra, él le pidió que la sacara pero ella quiso desayunar antes. Sin embargo, fue cuando Ábalos le habría pedido algo: "Me viene, me da el disco duro, me dice 'escóndetelo' y me pilló un guardia civil".

A raíz de este incidente, los agentes tomaron los datos a Anaís y, cuando explicó que tenía que sacar a pasear a la perra, no le dejaron sola: "Me acompañó un guardia civil".

La supuesta reunión de José Luis Ábalos con periodistas

Según Anaís, unos periodistas de 'El mundo' se habrían trasladado desde Madrid hasta Valencia para reunirse con el exministro Ábalos: "Llegaron a su casa, se metieron en su despacho y sé que le estaban registrando el ordenador y le sacaron unas cosas, luego le estuvieron llamando".

Y de ahí, Anaís cree habría salido la filtración: "Lo de las conversaciones de Sánchez sé que ha sido él porque me lo dijo él a mí, que lo filtraron, estuvo hablando con los de 'El Mundo' y lo filtró él".