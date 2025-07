Sandra Salinas 02 JUL 2025 - 12:27h.

Andrea, expareja de José Luis Ábalos, niega que él la amenazara y alza la voz: "Se han aprovechado de mí"

Andrea de la Torre, expareja de José Luis Ábalos, ha intervenido en directo en 'El programa de Ana Rosa' para dejar claro que el exministro, lejos de amenazarla, lo que hizo fue darle un consejo que ella aprecia. Además, reitera que ella no fue quien grabó la polémica conversación de Santos Cerdán y José Luis Ábalos en su casa, pero que esa grabación existe y que se habría hecho con un teléfono móvil del Congreso e insiste en que cree que Pedro Sánchez sabía lo que Cerdán iba a ofrecer a Ábalos.

"Cuando el tema de la grabación en casa, que es donde se graba a Santos Cerdán ofreciendo contratos en consultoras privadas a cambio de que deje su acta como diputado y tal, yo lo que entro es al salón a decirle a Santos que cómo toma esas decisiones cuando el Presidente lo sabía todo", decía Andrea de la Torre en 'Código 10' y, en directo en 'El programa de Ana Rosa', reiteraba sus palabras: "Es evidente, Cerdán no podía ofrecerle todas esas cosas, parece que se nos olvida quién es" (...) "Además, dijo que venía de Moncloa y este era el segundo intento para que José Luis dejara su acta como diputado".

Niega que ella grabara esa conversación, dice que "se grabó" y que fue "en un teléfono del Congreso". Pero ¿Qué sucedió? Ella misma narraba que Santos Cerdán llegó a su casa "no cerraron" la puerta y ella, desde la cocina "escuchaba todo": "José Luis ese día estaba enfadado y no cedió y yo siempre, desde ese mismo día, le dije que todo lo que había ocurrido que debería ser público".

Andrea de la Torre niega que José Luis Ábalos le haya amenazado

"Hay mucha gente que tiene muchas dudas pero se han puesto en mi boca palabras que no he dicho", se quejaba Andrea en el inicio de su intervención y aclaraba: "Cuando le paso a un periodista este mensaje que habéis entendido como una amenaza, en ese momento José Luis lo único que hace es prevenirme de lo que podía ocurrir y sin tener conocimiento de que a mí me habían grabado, esto es muy importante porque no le doy consentimiento a nadie para filtrar una conversación privada mía, menos aún hablando del presidente y de Santos Cerdán".

"Cuando se me tacha de mentirosa, lo que le pido a José Luis es que por lo menos diga si las cosas son ciertas o no, lo que no se puede a mí es acusar de filtradora de mentirosa", se quejaba Andrea, que añadía: "Se han aprovechado de mí, de mi inocencia y de otras personas ".