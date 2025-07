José Luis Ábalos declaró ante el juez que no se reconoce en muchas de las grabaciones que obran en la causa

El análisis de Carlos Franganillo: "El 'caso Koldo' empieza a parecerse al dilema del prisionero"

El exministro José Luis Ábalos, investigado en el Supremo por el caso Koldo, declaró ante el juez que no se reconoce en muchas de las grabaciones que obran en la causa y que le ha hecho "mucho daño" una en la que habla con su exasesor Koldo García de "señoritas".

Ábalos se pronunció en estos términos ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el pasado 23 de junio, cuando declaró como investigado tras el registro de su vivienda y después de que se conociera el informe de la UCO que lo vincula con posibles adjudicaciones irregulares.

En su declaración, a la que ha tenido acceso EFE, el exministro de Transportes negó irregularidades, afirmó estar viviendo una situación "muy tensa", con insultos incluidos en la puerta de su casa, y explicó que él no se reconoce en las grabaciones que hizo Koldo entre 2019 y 2023 y en las que se apoya el informe de la UCO.

"Yo no me reconozco y en algunas de las situaciones tampoco", llegó a decir el exministro, quien confesó que un audio sobre "unas señoritas" le hizo "mucho daño" y que no alcanza a entender la relevancia con la causa. "No se si eso ha sido tratado o si ha sido manipulado", señaló porque le extrañaba el tono y la pronunciación.

Asimismo, expresó su extrañeza por haber sido grabado por Koldo. "Me cuesta también que se haya podido grabar, yo nunca me percaté de haber sido grabado, no me parece de recibo que me grabaran".

El exministro afirmó que nunca participó en ninguna gestión de contratación y que ese escenario de comisiones a cambio de adjudicaciones irregulares le parece "un planteamiento muy absurdo".

"No he participado en nada, en absolutamente nada, no tenía ninguna capacidad de influencia pese al Ministerio, siempre confié en la gestión de los funcionarios".

Ábalos se presentó en el Supremo -la tercera vez que declara- señalando al fiscal su "intención de colaborar con la justicia", pero que necesitaba sus teléfonos móviles, incautados por la Guardia Civil, para apoyarse en su supuesta colaboración porque sino le iba a quedar "un relato bastante incoherente".

Puente también le preguntó por el informe de la UCO que ve indicios de que pudo disfrutar de unas vacaciones con su familia en una villa de Marbella (Málaga) como "presunta contraprestación económica" por su actuación en el rescate de Air Europa, en 2020. La compañía negó "rotundamente" que sufragara, de manera directa o a través de terceros, el alquiler vacacional del exministro.

"No, no me salió gratis, en absoluto, entre todos (su familia) contribuimos. Se pagó entre todos los usuarios del chalet", dijo sobre los 9.800 euros que costó la estancia de 11 días, 8.000 de los cuales se pagaron "en metálico". E