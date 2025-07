Europa Press 02 JUL 2025 - 15:50h.

Tezanos: "Desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje"

Félix Bolaños ve "inverosímil" el aviso de Santos Cerdán en el Supremo sobre que él será "el siguiente objetivo"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos no solo debe aceptar que ni el presidente del Gobierno crea sus encuestas -una de las razones que su no convocatoria de elecciones ante los presuntos casos de corrupción es no dar el Gobierno a PP más Vox, sino que ahora ha lanzado un nueva idea: el caso Koldo que ha llevado a la cárcel a Cerdán puede ser un montaje porque no se ha encontrado el dinero.

De hecho, Tezanos ha abogado este miércoles por esperar a la resolución judicial sobre el 'caso Koldo' que ha llevado a prisión provisional al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para saber si los implicados "son corruptos o si estamos ante un montaje", advirtiendo que se está buscando el dinero de presuntas mordidas y "no sabe si lo encontrarán".

"Desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento hay gente, jueces y personal judicial que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán", ha expresado el presidente del CIS.

Tezanos ha pedido esperar a la resolución judicial del caso que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional al ser preguntado por la prensa en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid por el caso que involucra a Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

Preguntado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería asumir responsabilidades tras los nombramientos de Cerdán y Ábalos como secretarios de Organización en el PSOE, Tezanos ha respondido que cree que el jefe del Ejecutivo "ha pedido disculpas" por ello.

"No se pueden hacer elecciones cada año"

En declaraciones a los medios durante el curso 'Democracia y opinión pública en el siglo XXI', organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el presidente del CIS ha defendido que la convocatoria de elecciones debería realizarse cuando se termine la actual legislatura en el 2027.

"Las elecciones siempre se deben hacer en el momento en que deben realizarse. Todos los países civilizados hacen elecciones en tiempo cierto, no en tiempo incierto. Hay una costumbre, que ya la practicó el presidente Trump, cuando perdió las elecciones, al decir que quería elecciones porque no tenía derecho a ganarlas el otro candidato. Eso es una forma de proceder incorrecta", ha razonado Tezanos.

También ha opinado que las democracias "sólidas" son las que convocan elecciones legislativas cada cuatro años, al margen de "que a uno le vaya bien o mal" en las encuestas.

"Las elecciones no se convocan por las encuestas, sino que los países democráticos tenemos que acostumbrarnos a hacerlas inciertamente en los tiempos que corresponden. No se pueden hacer elecciones cada año o cada dos años", ha criticado Tezanos.

Precisamente sobre encuestas, el presidente del CIS ha añadido que la bajada del PP en los sondeos supone un "mayor equilibrio" en la distribución general de los resultados. En este sentido, ha sostenido que el repunte del PSOE en la última encuesta del organismo, con una expectativa del 34,3%, se debe en realidad una bajada del PP.

También ha comentado que los resultados podrán variar en el futuro y cree que "tendrán algún efecto" en los resultados de las siguientes encuestas las novedades de la presunta trama de cobro de comisiones que se investiga en el 'caso Koldo'.

Aun así, el presidente del CIS ha puesto en duda si estos acontecimientos afectarán a los resultados de las encuestas de una forma puntual o se verán afectados de forma permanente