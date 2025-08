El PP de Jumilla niega vetos a musulmanes y aclara que solo reformó una moción de Vox para limitar usos no deportivos

Polémica por una moción de PP y Vox sobre el uso de las instalaciones deportivas y las celebraciones musulmanas

María del Carmen Cruz Vicente, portavoz del equipo de Gobierno de Jumilla (Partido Popular) y concejala de Servicios Sociales y Educación, ha desmentido rotundamente que el Ayuntamiento haya prohibido las festividades musulmanas en espacios públicos municipales, tal como han difundido algunos medios de comunicación. En una entrevista concedida a 'Informativos Telecinco', Cruz Vicente aclara el contenido real del acuerdo adoptado en el Pleno de julio y denuncia que la noticia "es rotundamente falsa".

"No se aprobó ninguna moción. Se aprobó la enmienda a la moción de Vox que presentó el Partido Popular en el Pleno ordinario del mes de julio. Por lo tanto, la moción de Vox no se aprobó. Se aprobó la enmienda que este equipo de Gobierno presentó", explica la portavoz. "Precisamente esta mañana hemos conocido la noticia y realmente los primeros sorprendidos, imagínese, somos nosotros", agrega.

La medida no tiene ninguna relación con la religión, subraya María del Carmen Cruz Vicente

La portavoz insiste en que la medida no tiene ninguna relación con la religión: "No entendemos cuál puede ser el interés, si tienen interés en buscar polémica. Realmente, en Jumilla convivimos 72 nacionalidades. Convivimos en paz desde hace tiempo y no hemos tenido nunca ningún problema". Según detalló Cruz Vicente, lo que se aprobó fueron dos puntos concretos de una enmienda del Partido Popular a la moción original de Vox:

"Los dos puntos son los siguientes. Punto primero: instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país. Esto lo está haciendo este ayuntamiento, lo hizo el anterior y lo harán los que vengan", señala, mencionando como ejemplos las festividades del Día de la Hispanidad, el Día de los Ángeles Custodios, el Día de la Constitución, Santiago Apóstol o la Patrona de Jumilla, el próximo 15 de agosto.

"Segundo punto: instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites oportunos de modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales del 21 de marzo de 2013, a fin de que el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla", detalla Cruz Vicente, remarcando que se trata de una reforma administrativa general, no dirigida contra ninguna comunidad. Y se muestra tajante: "¿Dónde está la palabra musulmanes en estos acuerdos? ¿Dónde está la palabra comunidad islámica? ¿Dónde está la palabra prohibición? No aparece. No aparece porque la noticia es rotundamente falsa".

La modificación del reglamento afectará a cualquier uso no deportivo de las instalaciones

La portavoz asegura que esta modificación del reglamento afectará a cualquier uso no deportivo de las instalaciones, independientemente de quién lo solicite. "Si mañana viene un particular, una asociación, y dice que quiere organizar, por ejemplo, una Feria del Automóvil, se le va a decir que no. Pero me da igual que venga un español, un árabe, un canadiense, un ruso o de la nacionalidad que sea. Porque las instalaciones deportivas, una vez que se apruebe esta modificación, serán para uso deportivo", señaló.

Además, quiere dejar claro que las actividades deportivas organizadas por colectivos diversos seguirán siendo bienvenidas, siempre que respeten el fin de los espacios: "Si viene, por ejemplo, la comunidad árabe o la latinoamericana, que aquí también tiene mucha gente, y solicitan un espacio deportivo para hacer un torneo de fútbol o de baloncesto, por supuesto tendrán la cesión de esa instalación deportiva. Porque van a hacer algo deportivo. Por eso yo lo único que quiero decir es que esto no va ni de religión ni de nacionalidad".

Sobre los plazos para aprobar la modificación del reglamento, indica que no se puede prever aún: "No sabemos el tiempo que llevará esos trámites, porque esos trámites, como ustedes saben, son trámites técnicos. No sé si llevará un año, un año y medio, o seis meses. No tengo ni idea, pero es lo único que se pretende con la moción, ni más ni menos".

"Yo no tengo que justificar las palabras de nadie"

En relación a las declaraciones del concejal de Vox, quien habría expresado en privado su deseo de limitar el culto musulmán, Cruz Vicente se desmarca completamente: "Yo no tengo que justificar las palabras de nadie. Yo justifico las mías y yo eso no lo he dicho, con lo cual no lo tengo que justificar", afirma. "Aquí en esta moción no aparece nada de musulmán, de prohibición, de comunidad islámica, absolutamente nada", agrega.

Ante la insistencia sobre la contradicción entre lo aprobado y lo dicho por el proponente de la moción original, la portavoz reitera: "Él puede proponer lo que quiera y yo soy libre de modificar lo que quiera. Si una propuesta no me gusta, o veo puntos conflictivos, entonces se quitan esos puntos y se llegan a un punto de acuerdo. Y eso es lo que se hizo. Se está desvirtuando la información".

Finalmente, lamenta la polémica generada: "Realmente nos han metido aquí en un 'follón' que no nos lo merecemos. Porque aquí no pone absolutamente nada de prohibir nada de islámico, nada de árabe, no pone nada, absolutamente nada. Entonces, no entiendo la polémica general esta mañana. Es superior a mí, sinceramente".