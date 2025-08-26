El decreto entrará en vigor el 28 de agosto, pese a los recursos presentados por varias comunidades

Torres avisa a las CCAA del PP que tendrán que cumplir la ley con el reparto de menores migrantes: "No se pueden negar"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, en especial aquellos llegados a Canarias, Ceuta y Melilla. Según los datos actualizados, actualmente son más de 3.000 los menores bajo tutela, una cifra que triplica la capacidad de acogida de estas comunidades autónomas.

El nuevo protocolo establece que los traslados se realicen principalmente hacia Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Únicamente el País Vasco y Cataluña quedarían exentas de participar en este reparto, de acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo.

El Gobierno asegura que las cifras se han fijado en función de criterios objetivos, como el esfuerzo previo de acogida o el número de menores ya tutelados en cada territorio. Sin embargo, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado la medida al considerar que responde a intereses políticos y no a criterios técnicos. Castilla-La Mancha también se opone, alegando falta de financiación suficiente.

El PP denuncia que el Gobierno está "improvisando" el reparto

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado este miércoles al Gobierno de "improvisar" con el reparto de menores migrantes de las Islas Canarias a la península, así como de "usar a menores como paquetería con sello electoral".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa desde el Senado al ser preguntada sobre el resultado de la reunión mantenida este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, que le reclamó al jefe del Ejecutivo que agilice la salida de los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo.

"Lo dijo Clavijo: es un Gobierno que improvisa, que no tiene plan concreto, que no informa de los traslados; un Gobierno que quiere hacer un reparto asimétrico, dejando fuera a regiones como País Vasco y Cataluña, y que no traslada información --ha señalado la portavoz 'popular'--. Un Gobierno que presume de progresista, pero que usa a menores como paquetería con sello electoral".

El decreto entrará en vigor el próximo 28 de agosto. Aunque algunas comunidades han recurrido la norma ante los tribunales, el Gobierno recuerda que estos recursos no paralizan su aplicación y subraya que hay que cumplir la ley.