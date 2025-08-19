La alcaldesa de Lauroco ha hablado con 'La mirada crítica' sobre cómo están viviendo los incendios

Los vecinos de San Vicente de Leira, en Ourense, desalojaron el pueblo tras el aviso de un taxista: "Nos dijeron que no iba a venir nadie"

El fuego se expande por España. Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias son las comunidades más afectadas por la ola de incendios forestales. En Galicia, el fuego ha quemado más superficie que en toda su historia, hay más de 51.220 hectáreas calcinadas, la mayoría en la provincia de Ourense que mantiene vigente la situación 2. En Lauroco está el incendio más grande de Galicia, con 18.000 hectáreas quemadas.

Para abordar el tema, 'La mirada crítica' ha hablado con Patricia Lamela, alcaldesa de Lauroco, Ourense, que ha respondido a si habían recibido la ayuda básica que necesitaban: "En un primer momento sí, porque solo teníamos en nuestra comarca nuestro incendio, pero luego esto se desbordó a tal magnitud que es imposible cubrirlo. Tuvo una rapidez que no hay medios suficientes. Es imposible porque no es solo este incendio".

Patricia Lamela, alcaldesa de Lauroco: "En seis años que llevo de alcaldesa, es el segundo incendio que vivo y yo me vi morir el pueblo"

Sobre el posible motivo por el que el fuego se propaga tan rápido, la alcaldesa ha respondido: "Nosotros trabajamos las viñas, pero es verdad que hay mucho monte alrededor, no hay rebaños, no hay quien lo limpie. Nosotros somos una parte de Galicia que no es lo que todo el mundo conoce como Galicia. Tenemos un clima mediterráneo, un clima muy seco".

Patricia Lamela también ha explicado el miedo con el que vivió este incendio: "En seis años que llevo de alcaldesa, es el segundo incendio que vivo y yo me vi morir el pueblo, yo y mis vecinos. Jamás olvidaré los gritos, esa falta de oxígeno y ese humo. Había bomberos, teníamos de todo, pero el fuego era incontrolable. Aquí vivimos un infierno".

Además, ha hablado de las medidas que debe tomar España ante los incendios: "Hay que darle una vuelta muy importante a todo, pero no ahora discutir quién falla o quién no falla. Hay que discutir que España no puede llevar las mismas leyes que lleva Europa, porque tenemos un clima totalmente distinto".