El Gobierno pide "solidaridad" a las comunidades que tienen menos presión migratoria

El Gobierno hace el reparto de menores migrantes en Andalucía, Madrid y Valencia mientras dos comunidades quedan exentas

Compartir







El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la "absoluta transparencia" de los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados y ha avisado de "consecuencias legales" para las comunidades autónomas que no cumplan y se nieguen a acoger.

"Lo que aprobamos ayer fue un real decreto con unos criterios para distribuir menores no acompañados en nuestro país, unos criterios que son objetivos, que son claros y que son absolutamente transparentes", ha asegurado Bolaños, este miércoles, en declaraciones a los medios.

Criterios solidarios con las comunidades autónomas

Según ha explicado, son criterios "solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria, obviamente Ceuta y Melilla, obviamente Canarias, también Andalucía, también Baleares". "Y tenemos que ser solidarios, todas las comunidades autónomas, las que tienen menos presión migratoria con las que tienen mayor presión migratoria", ha apelado el ministro.

Además, ha recordado que es un real decreto aplicable y que, por lo tanto, su incumplimiento por parte de las CCAA "tendría, lógicamente, consecuencias también legales". En todo caso, ha dicho que no se imagina "por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, que quieran incumplir la ley abiertamente".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.