Las comunidades del PP, excepto Ceuta, han plantado al Gobierno y a Sira Rego en la reunión sobre el reparto de menores migrantes

Las comunidades del PP anuncian un plante en la reunión para reubicar a menores migrantes

Compartir







La conferencia sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este jueves, y en la que estaba previsto abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados, se ha suspendido por falta de "quórum" tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del Partido Popular, excepto Ceuta.

A falta de confirmar el número total de consejeros presentes en la reunión, entre otras comunidades, han asistido Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Ceuta, siendo esta última ciudad autónoma la única gobernada por el PP que ha acudido. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han precisado que es un "gesto performático" por parte de las CCAA del PP porque "el Real decreto sigue adelante" y las acusan de "falta de cooperación" y "dejación de funciones".

El "plantón" de las Comunidades del PP a Canarias

Las comunidades gobernadas por el PP han sido las que no han acudido a la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados por considerar que el Gobierno pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial.

La reunión estaba convocada a las 9:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.

La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La distancia es tal que se llega a la Conferencia Sectorial sin un orden del día aprobado, tras haber sido rechazado por mayoría en la Conferencia Sectorial previa, lo que para los populares convierte en "ilegal" la convocatoria de este jueves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Gobierno denuncia el "plantón" de las Comunidades del PP a Canarias y a los menores

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha denunciado que las Comunidades gobernadas por el PP han impedido la celebración de la sectorial que iba a abordar la reubicación de menores migrantes y ha advertido de que con esta decisión no dan "plantón" al Gobierno, sino a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas. En un mensaje en la red social X, Torres ha lamentado la decisión de las comunidades del PP que no han asistido este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia. Al no haber quorum, la reunión no se ha podido celebrar.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Creen que dan plantón al Gobierno, pero en realidad dan plantón a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas que deben ser acogidos por ley en el resto de comunidades autónomas", ha señalado el ministro, que ha denunciado asimismo la decisión de la Comunidad de Madrid de poner "trabas al traslado de niños solicitantes de asilo". Esta postura, señala Torres, "obliga al Gobierno a solicitar aval al Supremo, para hacerlo con garantías". Y concluye su mensaje: "Esa es la diferencia. El Gobierno de España quiere acogerlos en otros territorios. El PP lo impide".

El reparto de menores migrantes

La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar alrededor de un millar de Canarias que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional por ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

De acuerdo a estos datos, que aún no tienen en cuenta este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571, mientras que Cataluña y País Vasco no tendrían que acoger a ninguno. Aun así, Cataluña ha anunciado su intención de atender, como mínimo, a 31.