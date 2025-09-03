El Gobierno de Mariano Rajoy a través de Cristóbal Montoro se mostró a favor de "mutualizar" la deuda autonómica

El Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica y niega que suponga "ningún agravio" a Cataluña

El Gobierno ha dado luz definitivamente a la condonación de deuda por parte de las Comunidades Autónomas. Una iniciativa que ha contado con el apoyo de los presidentes socialistas pero la oposición feroz de los dirigentes de las regiones gobernadas por el Partido Popular. Un rechazo que no siempre fue así y que estuvo en la agenda de Mariano Rajoy cuando Cristóbal Montoro era Ministro de Hacienda.

Uno de los apoyos más claros a esta condonación ha venido del presidente castellano manchego, Emiliano García Page. que consideraba la medida de "justicia elemental" y que recordaba que esta idea ya la puso él encima de la mesa.

Respuesta a las exigencias independentistas

Para el PP, la medida es solo el cumplimiento de una exigencia de los independentistas para seguir sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez. Los responsables económicos populares hablan de un interés concreto del Ejecutivo para aprobar esta condonación en línea con su debilidad parlamentaria.

Los populares también hablan desde Andalucía de "engaño en toda regla" y recuerdan que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía se opuso a una medida similar en tiempo del PP como partido hegemónico.

Y es que el gobierno de Mariano Rajoy pensó en la condonación en 2014 y en 2018. Su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro llego a proponer la "mutualización" de la deuda autonómica. El ahora cuestionado ministro se preguntaba en voz alta "¿Qué hacemos con esa deuda?" Con la autorización de Mariano Rajoy, el presidente. Estoy de acuerdo con el ministro de Hacienda.